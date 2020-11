En el video, que fue subido a Tweeter en la cuenta del padre de la niña, Martín Orozco, Sofía pide "si se puede hacer una ley para que no se diferencie la ropa de nene y de nena y que estén mezcladas en los locales comerciales" y luego agrega que "a mi ya me ha pasado que voy a un local y me dicen: ´acá está la sección de nenas´ y, si yo quiero una ropa que está en la sección de nenes, me dicen: ´no, esa está en la sección de nenes´".