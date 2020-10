Sin autorización ni incidentes volvió el fútbol 5 a Mendoza

Sin ningún problema ni incidentes con las autoridades y haciendo cumplir los protocolos sanitarios pero sin autorización las canchas de fútbol 5 de Mendoza habilitaron sus campos de juegos y hubo partidos a pesar de que no están permitidos desde marzo cuando comenzó la pandemia en la Argentina. Cerca de 60 fueron los complejos que trabajaron este jueves casi normalmente, durante 5 horas, entre las 16 y las 21. No hubo intervenciones judiciales, ni policiales, ni de autoridades de la provincia o de los municipios aunque en todo momento desde el Gobierno, través del subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, se advirtió que no estaban autorizados.