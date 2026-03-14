Si ves gorgojos en tu cocina, te contamos qué significa y por qué podría ser malo

En muchos casos también directamente ya están presentes en el paquete desde que vas a comprar el producto a la despensa o supermercado, porque los huevos pueden estar presentes desde la etapa de almacenamiento o transporte. Desués cuando encuentran un ambiente cálido y con alimento de sobra, se reproducen rápidamente dentro de la despensa de tu cocina.

Qué significa ver gorgojos en la cocina según el Feng Shui

Para el feng shui, la cocina simboliza la prosperidad, la nutrición y la abundancia familiar y en algunos casos la unión. Por eso, cuando algo empieza a ocurrir en espacios considerados claves dentro del hogar, hay que prestar suma atención a lo que se nos esta queriendo decir en este caso, con la presencia de los gorgojos.

Cuando aparecen plagas de este tipo, se interpreta como una señal de energía estancada en la casa, desorden o acumulación innecesaria dentro de tus alacenas, problemas en la circulación de la abundancia y problemas respecto a la unión familiar

Muchas veces los insectos que invaden los alimentos, algo muy preciado para las personas porque vivimos a base de consumir alimentos, simbolizan la pérdida de la energía de prosperidad, especialmente si aparecen repetidamente.

Este aspecto te está diciendo "alerta" "algo está ocurriendo" porque toda esa energía estancada también puede verse envuelta en envidia y en la necesidad de una limpieza profunda, tanto en tu casa y sobre todo en la cocina, como a nivel espiritual.

Además, es fundamental cuidarse de los gorgojos porque no solo contaminan los alimentos almacenados, sino que se reproducen con mucha rapidez e incluso pueden extenderse a otros productos de la despensa.

Para ello revisa constantemente la alacena de tu cocina y cuando tengas un tiempo trata de limpiarla y revisar todos los recipientes.