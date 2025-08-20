Si tienes miedo a las personas zurdas, puedes ser víctima de este síndrome

sindrome sinistrofobia Existen miles de fobias que sufren las personas día a día, pero en el caso de hoy, te contamos una muy particular que tiene que ver con la zurdera

Qué es la sinistrofobia: el síndrome que atenta contra los zurdos

La palabra "sinistrofobia" proviene del latín sinister (izquierda) y del griego phobos (miedo). Quienes padecen esta fobia experimentan ansiedad, nerviosismo e incluso rechazo al interactuar con personas que usan la mano izquierda para escribir, comer o realizar actividades cotidianas. Este síndrome puede tener múltiples orígenes:

Los factores culturales y religiosos pueden tener parte de la culpa. Durante siglos, lo izquierdo o zurdo estuvo asociado a lo negativo, lo impuro o incluso lo “diabólico”.

Las experiencias negativas en la infancia pueden marcar este miedo, ya que un hecho traumático relacionado con alguien zurdo o por serlo puede detonar el temor.

puede detonar el temor. Como cualquier fobia, se trata de un miedo irracional que no responde a una amenaza real, pero sí a una condición psicológica.

También puede ocurrir aparentemente sin razón.

Al igual que otras fobias específicas, la sinistrofobia puede manifestarse con síntomas de sudoración y palpitaciones, sensación de miedo o rechazo al estar cerca de personas zurdas, ansiedad al ver a alguien usar la mano izquierda, conductas de evitación hacia quienes son zurdos.

¿Tiene tratamiento este síndrome?

La forma más eficaz de curar esta afección es mediante la guía de un terapeuta cualificado que guíe al paciente a través de algunas tareas difíciles relacionadas con la zurdera, es decir, la terapia de exposición.

Aunque pueda parecer extraño, la sinistrofobia demuestra cómo la mente humana puede asociar lo cotidiano con una amenaza inexistente. Detectar este miedo a tiempo y buscar ayuda profesional es fundamental para recuperar la tranquilidad y superar el rechazo hacia lo que, en realidad, es solo una característica natural de muchas personas.