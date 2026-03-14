Si tienes en casa maíz pisingallo vencido, no lo tires y transfórmalo en un tesoro para tu casa

maiz Si tienes en casa maíz pisingallo vencido, no lo tires. Dales un nuevo uso con esta idea.

Cómo germinar maíz pisingallo paso a paso

Germinar este grano para obtener una planta es sencillo y se puede hacer en casa de forma fácil y rápida.

Primero que nada tienes que elegir los granos, seleccionando granos enteros de maíz pisingallo que no estén rotos. Después es el turno de remojar las semillas colocando los granos en un recipiente con agua durante 12 horas para activar la germinación.

Ahora, llena una maceta o recipiente con tierra fértil y bien drenada y luego de que pasen las horas enterra cada grano a unos 3 o 4 centímetros de profundidad. Es muy importante que trates de mantener la tierra húmeda, pero no encharcada. Así en 5 a 10 días comenzarán a aparecer los primeros brotes.

germinar maiz (1) El proceso de germinación se desencadena como consecuencia de la absorción de agua a través de la cubierta de la semilla, luego con los cuidados necesarios puede transformarse en una planta.

Después de este proceso, cuando el brote aparece, comienza a desarrollarse una planta de maíz que, con suficiente sol y agua, puede crecer varios metros.

Con el tiempo, la planta puede formar espigas de maíz, aunque esto dependerá del espacio, la calidad del suelo y la polinización.

Al hacerlo, no solo podrás cultivar maíz en casa para pequeñas huertas, aprenderás sobre germinación, producirá nuevas semillas si la planta logra completamente su ciclo y sin duda tendrás una decoración natural para la cocina, ya que la planta de maíz también puede cultivarse como planta ornamental.