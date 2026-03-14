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¿Lo sabías?

Si tienes en casa maíz pisingallo vencido, no lo tires y transfórmalo en un tesoro para tu casa

El maíz no solo sirve para hacer pochoclo, también puedes convertirlo en un tesoro para tu casa tan solo germinandolo

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Cómo germinar maíz pisingallo en casa y para qué sirve
Cómo germinar maíz pisingallo en casa y para qué sirve

Muchas personas creen que el maíz pisingallo solo sirve para hacer unos ricos pochoclos, pero en realidad también puede germinarse y transformarse en una planta. Con unos simples cuidados, es posible iniciar el cultivo en casa, ya sea en macetas o en el jardín.

El maíz pisingallo es una variedad de maíz cuyos granos tienen una cáscara dura y una pequeña cantidad de humedad interna. Esa combinación hace que, al calentarse, exploten y formar los famosos pochoclos que comemos en el cine o en una juntada con amigos.

Sin embargo, al igual que otras variedades de maíz, sus granos también pueden germinar y convertirse en una planta, siempre que estén enteros y no hayan sido tratados químicamente.

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Si tienes en casa ma&iacute;z pisingallo vencido, no lo tires. Dales un nuevo uso con esta idea.

Si tienes en casa maíz pisingallo vencido, no lo tires. Dales un nuevo uso con esta idea.

Cómo germinar maíz pisingallo paso a paso

Germinar este grano para obtener una planta es sencillo y se puede hacer en casa de forma fácil y rápida.

Primero que nada tienes que elegir los granos, seleccionando granos enteros de maíz pisingallo que no estén rotos. Después es el turno de remojar las semillas colocando los granos en un recipiente con agua durante 12 horas para activar la germinación.

Ahora, llena una maceta o recipiente con tierra fértil y bien drenada y luego de que pasen las horas enterra cada grano a unos 3 o 4 centímetros de profundidad. Es muy importante que trates de mantener la tierra húmeda, pero no encharcada. Así en 5 a 10 días comenzarán a aparecer los primeros brotes.

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El proceso de germinaci&oacute;n se desencadena como consecuencia de la absorci&oacute;n de agua a trav&eacute;s de la cubierta de la semilla, luego con los cuidados necesarios puede transformarse en una planta.

El proceso de germinación se desencadena como consecuencia de la absorción de agua a través de la cubierta de la semilla, luego con los cuidados necesarios puede transformarse en una planta.

Después de este proceso, cuando el brote aparece, comienza a desarrollarse una planta de maíz que, con suficiente sol y agua, puede crecer varios metros.

Con el tiempo, la planta puede formar espigas de maíz, aunque esto dependerá del espacio, la calidad del suelo y la polinización.

Al hacerlo, no solo podrás cultivar maíz en casa para pequeñas huertas, aprenderás sobre germinación, producirá nuevas semillas si la planta logra completamente su ciclo y sin duda tendrás una decoración natural para la cocina, ya que la planta de maíz también puede cultivarse como planta ornamental.

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