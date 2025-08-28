¿Se te congeló el potus?: cómo recuperar una planta de interior dañada por las heladas

¿Qué sucede cuando el potus se deteriora por las heladas? Recuperar una planta en este estado no es fácil, pero tampoco es imposible. A continuación te explico, paso a paso, cómo puedes proceder en estos casos.
Las heladas del invierno normalmente atacan a las especies del jardín. Las plantas de interior, como el potus, tienen que soportar otro tipo de situaciones o adversidades, pero, cuando sacas un ratito tus plantas al sol para que tomen aire y accidentalmente las olvidas toda la noche, corres el riesgo de que se hielen.
Si el daño no es absoluto, puedes recuperar las plantas heladas con algunas recomendaciones y pasos. Aquí te dejo una guía para recuperar una planta helada, paso a paso y de forma sencilla.
La planta de potus es una especie de interior perfecta para decorar los rincones del hogar. Aunque esta planta crece muy rápido y es bastante noble, no está libre de ser atacada por plagas, heladas o factores externos.
Esta planta adora los ambientes húmedos pero no necesariamente mojados o fríos. Le gusta tener sus hojas limpias, libres de tierra o polvo, esto favorece la absorción de luz y por ende la fotosíntesis de la especie.
Lo mejor es regar el potus cuando el sustrato está completamente seco y no encharcar la tierra, mucha agua puede pudrir las raíces de la planta y deteriorar poco a poco tallos y hojas. Utiliza sustratos con buen drenaje, tierra fértil y una maceta con bastante espacio y orificios inferiores para que drene agua.
Poda las raíces y hojas de tu potus cada cierto tiempo para evitar que se acumulen hojas marchitas o secas. Puedes reproducir las plantas de potus en el hogar a través de esqueje u hojas.