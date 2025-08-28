Inicio Sociedad planta
¿Se te congeló el potus?: cómo recuperar una planta de interior dañada por las heladas

Cuando el daño no es total, puedes intentar salvar tus plantas de interior de las heladas y recuperar al menos una parte de ellas

Isabella Brosio
Consejos para recuperar una planta de potus dañada por las heladas. 

El potus es una planta de interior de hojas verdes, grandes y triangulares en forma de lágrima. Es una de las plantas de interior más popular y famosa. Es muy normal entrar al hogar de alguien y encontrar uno o más potus en maceta.

¿Qué sucede cuando el potus se deteriora por las heladas? Recuperar una planta en este estado no es fácil, pero tampoco es imposible. A continuación te explico, paso a paso, cómo puedes proceder en estos casos.

Una planta noble, hermosa y de crecimiento r&aacute;pido.

Paso a paso: cómo recuperar una planta dañada por las heladas

Las heladas del invierno normalmente atacan a las especies del jardín. Las plantas de interior, como el potus, tienen que soportar otro tipo de situaciones o adversidades, pero, cuando sacas un ratito tus plantas al sol para que tomen aire y accidentalmente las olvidas toda la noche, corres el riesgo de que se hielen.

Si el daño no es absoluto, puedes recuperar las plantas heladas con algunas recomendaciones y pasos. Aquí te dejo una guía para recuperar una planta helada, paso a paso y de forma sencilla.

Las heladas penetran en las hojas de las plantas y comienzan a da&ntilde;ar poco a poco todas sus partes.

  • Rehidrata las plantas dañadas y coloca la maceta en un ambiente cálido para que las hojas se recuperen.
  • Humedece el ambiente con un humidificador o pulverizador.
  • Poda las hojas marchitas o quemadas para que la helada no se extienda.
  • Cubre las plantas con una tela o paño para dar calor y evitar que se congelen más.

Cuidados básicos de la planta de potus: una especie noble del hogar

La planta de potus es una especie de interior perfecta para decorar los rincones del hogar. Aunque esta planta crece muy rápido y es bastante noble, no está libre de ser atacada por plagas, heladas o factores externos.

Esta planta adora los ambientes húmedos pero no necesariamente mojados o fríos. Le gusta tener sus hojas limpias, libres de tierra o polvo, esto favorece la absorción de luz y por ende la fotosíntesis de la especie.

Le gustan los sustratos nutritivos y con bastante material org&aacute;nico.

Lo mejor es regar el potus cuando el sustrato está completamente seco y no encharcar la tierra, mucha agua puede pudrir las raíces de la planta y deteriorar poco a poco tallos y hojas. Utiliza sustratos con buen drenaje, tierra fértil y una maceta con bastante espacio y orificios inferiores para que drene agua.

Poda las raíces y hojas de tu potus cada cierto tiempo para evitar que se acumulen hojas marchitas o secas. Puedes reproducir las plantas de potus en el hogar a través de esqueje u hojas.

