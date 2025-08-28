¿Se te congeló el potus?: cómo recuperar una planta de interior dañada por las heladas

Si el daño no es absoluto, puedes recuperar las plantas heladas con algunas recomendaciones y pasos. Aquí te dejo una guía para recuperar una planta helada, paso a paso y de forma sencilla.

planta helada Las heladas penetran en las hojas de las plantas y comienzan a dañar poco a poco todas sus partes.

Rehidrata las plantas dañadas y coloca la maceta en un ambiente cálido para que las hojas se recuperen.

dañadas y coloca la maceta en un ambiente cálido para que las hojas se recuperen. Humedece el ambiente con un humidificador o pulverizador.

Poda las hojas marchitas o quemadas para que la helada no se extienda.

no se extienda. Cubre las plantas con una tela o paño para dar calor y evitar que se congelen más.

Cuidados básicos de la planta de potus: una especie noble del hogar

La planta de potus es una especie de interior perfecta para decorar los rincones del hogar. Aunque esta planta crece muy rápido y es bastante noble, no está libre de ser atacada por plagas, heladas o factores externos.

Esta planta adora los ambientes húmedos pero no necesariamente mojados o fríos. Le gusta tener sus hojas limpias, libres de tierra o polvo, esto favorece la absorción de luz y por ende la fotosíntesis de la especie.

potus en maceta Le gustan los sustratos nutritivos y con bastante material orgánico.

Lo mejor es regar el potus cuando el sustrato está completamente seco y no encharcar la tierra, mucha agua puede pudrir las raíces de la planta y deteriorar poco a poco tallos y hojas. Utiliza sustratos con buen drenaje, tierra fértil y una maceta con bastante espacio y orificios inferiores para que drene agua.

Poda las raíces y hojas de tu potus cada cierto tiempo para evitar que se acumulen hojas marchitas o secas. Puedes reproducir las plantas de potus en el hogar a través de esqueje u hojas.