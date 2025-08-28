Inicio Sociedad planta
¡Para tener en casa!

Ni potus, ni lengua de suegra: la planta de interior que está de moda por un particular beneficio

Esta planta puede, además de otros grandes beneficios, reducir el estrés y ayudar a personas con problemas respiratorios. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Con su simple presencia, esta planta puede reducir el estrés de una persona 

Hay una planta de interior que está siendo cada vez más tenida en cuenta en los hogares, principalmente por las grandes ventajas que esta tiene. Pese a que dos de las más nombradas son el potus y la lengua de suegra, lo cierto es que esta comienza a asomar cada vez más.

Más allá de su particular belleza, lo cierto es que este ejemplar es buscado por la gran cantidad de beneficios que puede ofrecer dentro de casa.

Entre otros beneficios, esta planta puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés

La planta que está de moda y ofrece grandes beneficios: el ficus

El beneficio particular más destacado del ficus, especialmente para el cultivo de interior, es su capacidad para purificar el aire, eliminando toxinas como el formaldehído, y su valor estético y relajante, al añadir verde a los espacios, mejorar la concentración y reducir el estrés.

Más allá de este, lo cierto es que esta planta tiene otras ventajas que se pueden dar dentro de casa, y además está relacionado con algunas culturas como el Feng Shui.

El ficus es una planta eficaz para filtrar contaminantes del aire en interiores, como el formaldehído, lo que contribuye a un ambiente más saludable dentro de casa.

El ficus es una planta muy considerada en los distintos hogares

Además, es beneficiosa para personas con problemas respiratorios, ya que esta planta puede aumentar la humedad del ambiente de manera considerable.

Como se dijo antes, la presencia de esta planta en el interior de casa puede hacer reducir el estrés de una persona, fomentando la calma.

Dónde es mejor colocar el ficus para purificar el aire de casa

Para que un ficus purifique eficazmente el aire, colócalo en una habitación con buena luz indirecta y humedad constante, ya que su capacidad para filtrar toxinas como el formaldehído, el benceno y el tricloroetileno está ligada a su salud y vitalidad.

Asegúrate de que la planta reciba suficiente luz indirecta para un crecimiento óptimo y mantén la humedad rociando sus hojas o usando un humidificador, para así maximizar su función purificadora.

Ya lo sabes, si quieres una planta de interior con grandes beneficios para la salud respiratoria, será mejor que compres un ficus para disfrutar en casa.

