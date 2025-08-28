Ni potus, ni lengua de suegra: la planta de interior que está de moda por un particular beneficio

Más allá de este, lo cierto es que esta planta tiene otras ventajas que se pueden dar dentro de casa, y además está relacionado con algunas culturas como el Feng Shui.

El ficus es una planta eficaz para filtrar contaminantes del aire en interiores, como el formaldehído, lo que contribuye a un ambiente más saludable dentro de casa.

ficus, planta El ficus es una planta muy considerada en los distintos hogares

Además, es beneficiosa para personas con problemas respiratorios, ya que esta planta puede aumentar la humedad del ambiente de manera considerable.

Como se dijo antes, la presencia de esta planta en el interior de casa puede hacer reducir el estrés de una persona, fomentando la calma.

Dónde es mejor colocar el ficus para purificar el aire de casa

Para que un ficus purifique eficazmente el aire, colócalo en una habitación con buena luz indirecta y humedad constante, ya que su capacidad para filtrar toxinas como el formaldehído, el benceno y el tricloroetileno está ligada a su salud y vitalidad.

Asegúrate de que la planta reciba suficiente luz indirecta para un crecimiento óptimo y mantén la humedad rociando sus hojas o usando un humidificador, para así maximizar su función purificadora.

Ya lo sabes, si quieres una planta de interior con grandes beneficios para la salud respiratoria, será mejor que compres un ficus para disfrutar en casa.