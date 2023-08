Se retrasó hasta 2024 la construcción de la autopista que conecta el aeropuerto con Lavalle

Ruta 40 Norte 3.jpg Vista aérea de los puentes sobre la Ruta 40 Norte. Foto: Diario UNO

Cuáles fueron los dos problemas que retrasaron la obra en la ruta 40

Según manifestó el titular de la región de Cuyo de Vialidad Nacional, la construcción de la autopista desde el aeropuerto hasta Lavalle tuvo dos dificultades.

En primer lugar, un problema técnico, relacionado con las fundaciones del hormigón. Se produjeron por cambios en el nivel de las napas freáticas y el motivo es que, cuando comenzó la obra, esas napas estaban por encima de lo que se había podido ver en los estudios previos.

Esta situación implicó prórrogas para realizar nuevos cálculos.

Por otra parte, hay que tener en cuenta el aspecto económico y el contexto inflacionario.

Hemos acordado bajar un poco el ritmo de manera tal que la empresa no tenga retrasos en la certificación y pago, sin tener que recurrir a financiamientos externos

Si bien es cierto que hay un retraso en la obra, el funcionario nacional explicó que el dinero está llegando en tiempo y forma desde Nación y que las demoras en los plazos de obra no tienen nada que ver con el pago.

Qué obras requiere la construcción de la autopista

La construcción de la autopista requiere de la repavimentación de 18 kilómetros de la ruta y de las colectoras. También la puesta a punto de banquinas externas, más la construcción de puentes y pasarelas peatonales.

Los puentes proyectados son cuatro: Paso Hondo, San Ramón, acceso a El Pastal y el acceso a Lavalle.

Este sector de la ruta es muy transitado porque implica la unión de Mendoza con el norte argentino y su utilización productiva requiere darle mayor agilidad.

Ruta 40 Norte 2.jpg La reconversión de la ruta 40 en autopista, desde el aeropuerto El Plumerillo hasta Lavalle demorará 3 años. Foto: Diario UNO

Con la pintura de la ruta, termina el tramo Rotonda el Avión-aeropuerto

Amstutz también explicó que la repavimentación de ambas manos de la ruta 40, desde la rotonda del Avión hasta el aeropuerto ya está concluida.

"La prórroga que le dimos a la empresa concluía en septiembre, pero los trabajos se adelantaron y la concluyeron en julio" sostuvo el funcionario.

Obras en Acceso Norte Aeropuerto (4).jpeg Las obras del acceso Norte culminarán este mes de agosto. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

La terminación de los trabajos se producirá en agosto, cuando se pinte la señalización en la calzada. En esta etapa está ahora concentrada la dirección de Vialidad Nacional.

Lo que falta es poner a punto los semáforos, situación en la que Vialidad Nacional no tiene injerencia. "No sé cuáles son los problemas que impiden reactivar los semáforos, lo que han dicho es que tienen inconvenientes por el vandalismo, pero no tengo una respuesta para esto".