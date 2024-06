Se complicó la situación de los mendocinos varados en Chile porque los desalojaron del regimiento militar

Este cruce fronterizo está a 950 km de distancia del Cristo Redentor, y algunos automovilistas lograron pasar durante el fin de semana.

"La situación está complicada, no tenemos ni pan ni agua, la gente está desesperada, ya se está peleando entre sí", explicó a Diario UNO Silvia Prado, una de las coordinadoras de un grupo varado desde hace 5 días. También informó que son 150 personas, entre ellas dos menores de edad y tres adultos mayores.

"El Municipio de Los Andes y la gente nos estaban dando comida hasta hoy (por este martes), pero ya no nos queda nada y nos quedamos sin dinero", continuó Prado, preocupada porque, según sus palabras, la embajada de Argentina en Chile no les ha dado soluciones hasta el momento.

"En Santiago ya hablamos, pero no se van a hacer cargo de nada", afirmó.

La alternativa es ir por Neuquén

Los automovilistas particulares comenzaron a correr el domingo la información de que el Paso de Pino Hachado, en Neuquén, estaba abierto. Y así lograron pasar cientos de personas que estaban varadas en Guardia Vieja. Según informó uno de los que logró utilizar este camino, el trayecto hasta Mendoza es de 3.000 km.

"La gente se gastó su plata porque al tour de compra viene gente que no tiene trabajo, tiene sus monedas para comprar, no sé, medias, y llevar y vender medias. Y acá no tenemos plata. Nadie tiene nada de plata", aseguró una mendocina varada.

"El Consulado argentino no se quiere hacer responsable, el chileno respondió hasta donde pudo, no pueden hacer más. Las autoridades de Argentina se lavaron las manos'", explicó una mujer en un audio que se viralizó por WhatsApp.

El pronóstico marca mal tiempo hasta el sábado 15

La posibilidad de que el tiempo mejore en el Paso Los Libertadores en los próximos días es prácticamente nula, según informaron meteorólogos, y explicaron que el pronóstico indica caída de nieve pesada hasta el viernes incluido.

