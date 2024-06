Continúa cerrado el paso a Chile por el mal tiempo en alta montaña y las nevadas

►TE PUEDE INTERESAR: Más de 800 argentinos quedaron en Chile por un cambio a último momento en el Paso Cristo Redentor

Temperaturas bajo cero en alta montaña

Este domingo en Las Cuevas se registraron 7 grados bajo cero; en Puente del Inca -6 y en Punta de Vacas, 3 grados bajo cero. Más benévolo se presentó en Uspallata con una mínimo de 4 grados positivos. En las dos primeras localidades se registrn nevadas.

Desde Puente del Inca hasta Las Cuevas la Ruta Nacional 7 está intransitable por las nevadas. Sí se puede circular, con precaución, entre Uspallata y Puente del Inca, para todo tipo de vehículos. Se recomienda estar atentos a voladuras de nieve y sectores con sombra por porbable formación de hielo.

Quejas de camioneroes y varados

Desde Aprocam (Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza) hubo quejas este fin de semana por lo que consideraron el cierre intespestivo del paso a Chile y culparon a un funcionario de ese país.

También hubo reclamos de unos 800 argentinos que quedaron del otro lado dela cordillera y argumentaron que no fueron anoticiados del cierre de la paso. A la incertidumbre de no saber cuándo será rehabilitado se suma que muchos hna manifestado no tener recursos para pagarse alojamientos y para los más elementales gastos de supervivencia.