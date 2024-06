Aprocam criticó a un funcionario de Boric por el cierre del paso a Chile

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/APROCAM1/status/1799483354481631462&partner=&hide_thread=false Ustedes nos creen si les contamos que hoy, 8/7/24 el #pasocristoredentor está cerrado porque @abogadoaravena Delegado Presidencial de los Andes (que no tiene autoridad para realizar esta operación toma la decisión de cerrar? Va hilo — APROCAM (@APROCAM1) June 8, 2024

"Una persona que no figura en ningún convenio internacional firmado entre ambas naciones, sin antecedentes ni conocimientos, decide cerrar el único portón con salida al Océano Pacífico", añadieron en su comunicado, subrayando la falta de justificación y la consecuencia que tiene dejar varadas a cientos de familias y camioneros.

Más de 800 argentinos quedaron varados en el paso a Chile

Más de 800 argentinos quedaron varados en Chile por el cierre de último momento del túnel internacional por el pronóstico de nevadas desde la tarde de este sábado. Indicaron que las autoridades de la coordinación del Paso Cristo Redentor no les brindaron ayuda ni fueron atendidos ante sus reclamos. Además, advirtieron que intentaron pasar por Guardia Vieja el viernes pero no pudieron.

"Queríamos pasar el viernes, llegamos antes de las 18 pero todos los que quedamos detrás de la barrera no pudimos avanzar. Esperábamos que cuando abriera este sábado de 9 a 13 íbamos a poder cruzar, pero no se respetó ese comunicado que mandaron ayer", comentó Brian, una de las 800 personas que no pudieron cruzar desde el país trasandino.

pixelcut-export.jpeg 800 familias quedaron varadas en el cruce a Chile por un cierre de último momento.

"Carabineros nos informó que el túnel está cerrado de manera preventiva, aunque estaban dadas todas las condiciones climáticas para que pudiéramos regresar a Argentina", expresó el hombre a Diario UNO y agregó: "Los responsables de la coordinación entre Argentina y Chile no se pusieron de acuerdo, ya que Argentina para dejarnos regresar le solicitó a Chile que dejara ingresar 500 camiones que están del lado Argentino", según explicó que les informaron los uniformados chilenos.

"Estamos varados, la mayoría son familias enteras, personas mayores, niños, mujeres, en vehículos particulares y micros, a la intemperie, sin agua caliente, electricidad o baños", reclamó el argentino que por recomendaciones, regresó a Los Andes para pasar la noche con la esperanza que el Paso Cristo Redentor abra lo antes posible. "Es una descoordinación entre los Estados de Argentina y Chile, sentimos que somos ganado y no tuvimos ninguna respuesta de ninguno de los dos Estados".