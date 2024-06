La directora del Emetur anunció más vuelos entre Brasil y Mendoza para la temporada de invierno

►TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno 2024?

Testa también se refirió a un acuerdo entre la Coviar y el EMETUR, por estadísticas ligadas al mundo del turismo y el vino.

gabriela testa emetur.jpg Las novedades acerca de los vuelos internacionales a Brasil fueron anunciadas por la directora del Ente Mendoza de Turismo (Emetur) Gabriela Testa.

Aumento de frecuencias aéreas entre Mendoza y Brasil

Testa confirmó que Gol Airlines aumentará, en julio y agosto, dos frecuencias diarias para Mendoza y San Pablo, Brasil.

"Brasil no es el mercado turístico internacional más numeroso, ese lugar sigue siendo para Chile, pero sí es el que deja más impacto económico por el nivel de gastos que estas personas realizan en Mendoza"

Testa manifestó que en una visita a Mendoza, el gerente de Gol, Marcelo Acosta contó que ya tenían sus vuelos entre Mendoza y San Pablo al 90%, ya que la temporada invernal es la que más eligen los brasileros para viajar a Mendoza.

gol airlines.jpg Gol Airlines, la aerolínea brasilera, ampliará de 4 a 6 frecuencias semanales el trayecto San Pablo - Mendoza, por la temporada invernal.

"Nos alegra que las aerolíneas tengan cómo responder a un aumento de la demanda" manifestó la titular del EMETUR, quien destacó que un turista consume en todos los rubros, no solamente en el exclusivo del turismo del vino.

No se sabe qué pasará con el vuelo de Lima a Mendoza

En cuanto al trayecto Lima Mendoza, de la aerolínea Latam, aún no hay confirmación de si seguirá en pie o no. Según Testa, no se ha oficializado ninguna noticia al respecto.

Lo que ocurre con este vuelo, según Testa, es que Latam no solo lo mantiene por el turismo a Mendoza, sino porque es un enlace para que los turistas de Perú realicen conexiones con otros destinos internacionales, por esto no es seguro que vaya a darse de baja.

Acuerdo con privados por enoturismo

La funcionaria comentó, además, que con el fin de promocionar el enoturismo de Mendoza, ya llevan realizadas 40 acciones de promoción en conjunto con los empresarios turísticos locales.

Actualmente estuvieron en Córdoba promocionando el evento Chachingo Wine Fest en el que no solo intervendrá la bodega Vigil, sino que también le abre las puertas a bodegas más pequeñas

Por otra parte, Testa manifestó que el Emetur firmó un acuerdo con la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) para compartir datos estadísticos.

"Firmamos un convenio con Coviar para establecer pautas de trabajo que enriquezcan los observatorios turísticos de ambos organismos" sostuvo la funcionaria y dio algunas precisiones.

"Nosotros -por el Emetur- tenemos un observatorio en el que analizamos el comportamiento de cada producto turístico, uno de ellos es el turismo del vino. Vamos a ponernos de acuerdo para tener datos estadísticos de una actividad económica tan importante para Mendoza", manifestó la directora del organismo.

Esto implica que, mientras el observatorio de la Coviar analiza los datos más bien relacionados con las ventas, el EMETUR se concentra en el perfil del turista: qué productos elige, cuánto dinero invierte en Mendoza, son algunos de los aspectos a revisar.