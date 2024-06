Respira profundo y conoce el truco para cultivar columneas

Flor de la columnea, plantas.jpg

La planta cuenta con tallos largos, de hojas perennes enfrentadas y de forma redondeada, aunque lo que más destacan son sus flores tubulares, de vistosas formas y de colores naranjas, púrpuras o rojos muy vivos y llamativos. Las flores suelen surgir en otoño de las axilas en sus hojas, siendo los colibríes sus principales polinizadores en su entorno natural.

Truco para cultivar culmnaeas en casa

El truco para cultivar columneas con éxito en tu jardín o en interiores radica en replicar lo más fielmente posible las condiciones de su hábitat natural. Esto implica proporcionar una temperatura cálida y estable, mantenerlas en un lugar con mucha luz pero sin sol directo, y asegurar una humedad adecuada sin encharcar el sustrato. Con estos cuidados, tus columneas florecerán de manera espectacular, llenando tu hogar o jardín con sus vibrantes flores y atractivo follaje.

Clima

Como plantas tropicales que son, las columneas necesitan una temperatura estable y ligeramente cálida. Su temperatura ideal se encuentra entre los 15 y los 18º C, aunque pueden llegar a soportar temperaturas de hasta 10º C de forma puntual y no prolongada. Si expones a tu columnea al frío por debajo de ese punto o a un calor demasiado intenso, lo más probable es que la planta no pueda soportarlo.

Ubicación

Dadas sus necesidades de temperatura, estas especies suelen cultivarse como plantas de interior, dado que nuestros hogares tienden a ofrecer una temperatura parecida a la que necesitan. Suelen ubicarse en recipientes colgantes, o colocarse en lo alto de estanterías o muebles elevados, para que sus tallos caigan decorativamente. Búscales una ubicación de semisombra en una habitación bien iluminada, a salvo de las corrientes de aire, y verás como crecen en las mejores condiciones.

►TE PUEDE INTERESAR: El notable descubrimiento de una planta que podría ser la cura contra el dengue

Flores, truco de cultivo.jpg

Riego

Debes regarla con frecuencia sin excederte en la cantidad, evitando siempre anegarla. Mantén su sustrato ligeramente húmedo siempre. Si notas que las hojas de tu planta empiezan a amarillear, querrá decir que debes aumentar un poco los riegos. Del mismo modo, si las hojas parecen arrugarse querrá decir que la planta no tiene la suficiente humedad ambiental, por lo que deberás pulverizar agua con suavidad sobre sus hojas una o dos veces al día. Eso sí, cuando lo hagas, no mojes nunca las flores. En cualquier caso, riega siempre con agua a temperatura ambiente y libre de cal.

Sustrato

Como en muchas epífitas, lo más importante del sustrato es que sea muy ligero. De hecho, no debe contener un exceso de materia orgánica, que podría dañar sus raíces. Además, la columnea es una planta ligeramente acidófila, por lo que el pH del sustrato debe mantenerse siempre ligeramente ácido, motivo por el cual evitamos regar con agua con cal, que lo volvería alcalino. Para preparar un buen sustrato para tu columnea puedes mezclar tierra margosa con turba a partes iguales, lo que dará lugar a una buena mezcla. La planta también necesitará fertilizante dos veces al año, pero dadas sus particulares necesidades.