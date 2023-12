Respirá profundo antes de saber por qué muerden los perros

►TE PUEDE INTERESAR: Contené la respiración: los perros predicen el embarazo de las mujeres

Por qué muerden los perros 2.jpg ¿Por qué muerden los perros? Te sorprenderás al saber los motivos.

¿Por qué muerden los perros?

Al igual que los seres humanos, los perros sienten, y no nacen sabiendo. Es que la mayoría de las veces que muerden no son muy conscientes de lo que están haciendo. La mordedura es un auto-reflejo o no lo consideran como algo grave.

Entre las causas por las que muerden los perros están:

Territorialidad: En muchos casos, los perros pueden llegar a morder para dejar en claro su dominio sobre personas u otros animales, especialmente si se sienten desafiados en su territorio.

►TE PUEDE INTERESAR: Te vas a sorprender: cómo saber si tu perro tiene fiebre

Para defenderse: Los perros pueden morder si sienten amenazas o perciben algo que los asuste. Se trata de una respuesta instintiva para protegerse a sí mismos, incluso a sus humanos.

Miedo o ansiedad: Cuando los perros se sienten ansiosos o algo los atemoriza pueden morder como una forma de autoprotección. Los estímulos aterradores (por ejemplo pirotecnia) o situaciones desconocidas pueden provocar esta respuesta.

Dolencias: Un perro que está sufre un dolor físico puede morder como una forma de manifestar su malestar. También pueden morder si alguien toca una zona dolorosa o si están heridos.

Por qué muerden los perros 1.jpg ¿Por qué muerden los perros? Son varios los motivos.

Problemas serios de salud: Problemas neurológicos o enfermedades complejas pueden hacer que un perro muerda debido a la confusión o el malestar que experimentan.

Falta de adiestramiento: Es fundamental adiestrar a un perro para que "entienda" que morder está mal y que no debe realizar esta acción, incluso aunque sea jugando, el perro considerará las mordeduras como parte normal de su comportamiento, ya que responde a su institno.

Para evitar y prevenir las mordeduras de perro, es primordial entender el comportamiento de tu mascota y proporcionarle el entrenamiento, socialización y atención médica adecuados.

También es fundamental enseñar a los niños y a las personas que interactúan con el perro cómo hacerlo de manera segura y respetuosa. Si tenés un perro con tendencias agresivas o que muerde, es recomendable buscar la ayuda de un entrenador de perros o un profesional en comportamiento canino para abordar el problema de manera segura y efectiva.