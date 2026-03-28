La condena que recibió el hombre que quedó filmado tras patear a 2 perros

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JUSTICIA CONDENA EMPRESARIO POR PATADAS A PERROS



ALTERCADO EN LA ACERA TERMINA EN SENTENCIA POR MALTRATO ANIMAL



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Un tribunal de São Paulo condenó a un empresario por patear a dos perros que pertenecían a la hermana… pic.twitter.com/M68yCQMw07 — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) March 25, 2026

La condena por patear perros

Según las grabaciones, la mujer estaba detenida en la vereda con sus perros cuando uno de ellos, por pocos segundos, mordió la bermuda del empresario, quien pasaba por el lugar. En lugar de alejarse, el hombre se acercó nuevamente a la mujer y a los animales, y comenzó a propinar varios patadas dirigidas a los canes, alcanzando también a la dueña.

La Policía Civil y el Ministerio Público lo acusaron de maltrato animal y lesióna la mujer. Inicialmente, en diciembre de 2023, otra jueza lo había absuelto sumariamente argumentando legítima defensa y negligencia de la víctima, pero el Tribunal de Justicia revocó esa decisión en febrero de 2025 tras un recurso del fiscal.

La nueva jueza consideró que el empresario actuó “de forma voluntaria y consciente”. Tras el primer contacto, la dueña tiró de la correa y contuvo a los perros, eliminando cualquier riesgo. Aun así, el acusado optó por aproximarse y continuar con las patadas, una reacción que la jueza calificó de “desproporcional”.

Por el maltrato animal el hombre recibió una pena de 2 años y 4 meses de prisión. Por la lesión a la dueña de los perros, se le impusieron 2 meses y 20 días de detención, ambas en régimen inicial abierto. La jueza sustituyó las penas privativas de libertad por prestación de servicios a la comunidad o a entidades públicas, más el pago equivalente a 5 salarios mínimos a una institución de caridad indicada por el juzgado de ejecución.