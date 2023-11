Te vas a sorprender: cómo saber si tu perro tiene fiebre

Como saber si tu perro tiene fiebre.jpg La fiebre de los cachorros no es igual que la de los perros adultos.

Hay que dejar algo en claro: no es, en sí, una enfermedad, pero sí una respuesta del organismo a la amenaza de una enfermedad. Por lo tanto, se debe recordar que la fiebre en perros puede ser beneficiosa cuando el animal está enfermo porque contribuye a disminuir la rápida división de la bacteria y promueve la respuesta del sistema inmunitario del animal.

No obstante, hay que andar con cuidado porque, si la fiebre es demasiado alta o el estado febril se prolonga durante un lapso de tiempo largo, puede ser perjudicial. En estos casos, hay que medicar siguiendo las indicaciones del veterinario.

Como saber si tu perro tiene fiebre 4.jpg La escala de fiebre en los perros no es igual a la de los humanos.

Para saber si tu perro tiene fiebre, comprobá si presenta alguno o varios de los siguientes síntomas:

Temperatura corporal por encima de 39,7ºC

Nariz caliente y seca al tacto

Ojos acuosos o nublados

Escalofríos

Debilidad

Apatía

Pérdida de apetito

Ritmo cardíaco acelerado

Deshidratación

Jadeo

Si pensás que tu perro tiene fiebre, acudí a tu veterinario. Muy probablemente, le recetará un tratamiento basado en antibióticos y fluidoterapia (para combatir la deshidratación).

El veterinario tendrá que decidir si es necesario suministrarle al perro antitérmicos. En algunos casos, será necesaria la cirugía si el veterinario determina que hay que eliminar la causa de la infección que está produciendo la fiebre.

Además de la visita al veterinario, no está de más conocer algunos remedios caseros que pueden ayudarte a gestionar mejor la fiebre de tu perro. El can necesitará reposo y una dieta alta en calorías para recuperarse.

No obstante, no te sorprendas si no quiere comer demasiado porque la pérdida de apetito es uno de los síntomas cuando un perro tiene fiebre. Si no quiere ingerir sólidos, intenta proporcionarle un líquido sustitutivo.

Como saber si tu perro tiene fiebre 3.jpg Cómo saber si tu perro tiene fiebre es importante, pero hay que recordar que no es una enfermedad en sí.

El caldo de pollo es una muy buena opción. Además, si tu perro tiene temblores, puedes cubrirle con alguna mantita ligera (no gruesa porque lo hay que buscar es el efecto protector, no el efecto calorífico) y permanecer a su lado haciéndole compañía para que se sienta reconfortado.

Otra buena opción es pasar un paño húmedo por el abdomen de tu perro y los cojines de sus patas, para hacer disminuir su temperatura corporal.