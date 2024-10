Remuneran con 150 dólares al dueño de esta moneda de 10 centavos

Pero no se trata solamente de ganar mucho dinero, el coleccionismo de monedas y billetes es todo un mundo de conocimiento y de pasiones, pero también de descubrimientos. No obstante, muchas personas puede ganar varios dólares gracias a monedas y billetes que, a simple vista, pueden llegar a no tener ningún valor en especial. Un ejemplo es esta moneda de 10 centavos de Argentina que vale 150 dólares.

