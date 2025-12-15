¿Qué tienen en común plantas, luz y silencio? El secreto te lo contamos acá

Las plantas contribuyen a mejorar la calidad del aire, reducir dióxido de carbono, y aportar patrones visuales suaves que ayudan a relajar la mente.

sansevieria potus (1) No basta con una sola planta para “filtrar todo el aire de una casa”: algunos análisis muestran que haría falta muchas plantas por metro cuadrado para igualar la eficiencia de filtros mecánicos.

Luz natural: biología y equilibrio emocional

La luz no sólo ilumina: regula nuestros ritmos circadianos y la producción de hormonas como la melatonina y serotonina, fundamentales para un estado emocional equilibrado. Exponerse a luz natural durante el día mejora el sueño y reduce síntomas de tristeza o falta de energía.

Arquitectos y diseñadores ahora integran ventanas amplias, claraboyas o espejos estratégicos para maximizar la entrada de luz, generando espacios más luminosos, vitales y saludables.

Silencio y descanso mental

El silencio o los niveles bajos de ruido también son cruciales para la salud y bienestar. Exposiciones continuas a sonidos fuertes o disonantes elevan el estrés y dificultan la recuperación mental. Ambientes que permiten momentos de silencio ayudan al cerebro a “resetearse”, reduciendo la ansiedad y favoreciendo la concentración.

Tres claves para un hogar que cuida tu mente