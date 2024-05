Con el tiempo, la pila puede ir desprendiendo o liberando un ácido, el cual puede comprometer la salud de quien la toque. Descubre qué puede ocurrirte si tocas el ácido de las pilas.

Pilas 2.jpg Pilas.

¿Qué sucede si tocas el ácido de las pilas?

El proceso en el cual las pilas eliminan ácido se llama sulfatación. Las pilas que están en desuso comienzan a eliminar esta sustancia. En cualquier situación, hay que evitar que cualquier persona, sobre todo los niños, entren en contacto con este ácido.

En el caso de que toques el ácido que desprenden las pilas, comenzarás a notar en la piel una importante irritación. Se aconseja limpiar la zona con abundante agua y luego acudir al médico.

Es importante que no toques ninguna otra superficie, o cualquier otra parte de tu cuerpo si no has lavado la zona de contacto, ya que las pilas alcalinas poseen hidróxido de potasio, un agente cáustico que puede causar irritación de las vías respiratorias, los ojos y la piel.

Pilas 3.jpg Pilas.

A continuación, lo que debes hacer es colocar la pila con ácido en una bolsa y desecharla. Las pilas también tienen otros compuestos químicos que son peligrosos como el cadmio, el níquel o el mercurio, los cuales pueden contaminar el suelo y el agua o emitir gases de efecto invernadero si se queman.

Por ningún motivo tienes que dejar las pilas con ácido en un cajón con papeles, ya que este compuesto puede llegar a productir un pequeño incendio.