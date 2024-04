Qué sucede si le colocas caldo a tu árbol de Jade

Caldo.jpg Caldo.

Beneficios de colocar caldo en tu árbol de Jade

Es un aporte orgánico y natural para el suelo de tus plantas. Esto ayudará a mejorar su estructura.

Fomenta la actividad microbiana. Las verduras en descomposición alimentan los microorganismos beneficiosos de la tierra de tus plantas.

Estimula su crecimiento y previene enfermedades o bacterias en las plantas.

Le brinda a la planta nutrientes esenciales como fósforo, nitrógeno, calcio, potasio, magnesio y otros micronutrientes más.

Sin embargo es válido aclarar que no debes agregar cualquier tipo de caldo en tus plantas, debes hacer uno que no tenga ningún tipo de condimentos ni grasas animales para que estos ingredientes no afecten el suelo y a las especies que cultives en vez de beneficiarlas.

Ingredientes del caldo para plantas

Verduras frescas o restos de verduras frescas (cáscaras, tallos, hojas sobrantes, etc.)

Agua limpia

Solo tienes que lavar bien los restos de verdura, cortarlos en trozos y cubrirlos con agua limpia. Lleva el agua a ebullición, y luego baja el fuego para que el caldo se cocine lentamente. Espera una hora. Pasado este tiempo se liberarán los nutrientes de las verduras en el agua.

Una vez pasada la hora, retira la olla del fuego y espera a que el caldo se enfríe. Colá el caldo para separar las verduras. Lo que te tiene que importar es el líquido. Si está muy espeso, vuelve a colar o agrega más agua.

Podrás regar tus plantas con este caldo una vez por semana, pero evita aplicar el caldo sobre las hojas, tienes que hacerlo sobre la tierra.