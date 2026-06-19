Qué simboliza el escudo de la provincia de Corrientes y por qué es único en Argentina

En este sentido, el escudo correntino está basado en el escudo nacional, pero con agregados que lo diferencian. El escudo sancionado en 1821 por el primer Congreso Constituyente de Corrientes e institucionalizado definitivamente por el decreto 542 de 1921 se inspira en los sucesos de la fundación de San Juan de vera de las Siete Corrientes.

Respecto a estructura, ninguno de sus elementos están elegidos al azar. En la parte inferior del óvalo central, se ve una cruz en llamas que alude a la fe, una de las tres virtudes teologales, y representa el episodio llamado la Cruz del Milagro, ocurrido el 9 de abril de 1588, después de la fundación de la ciudad.

Rodeando la cruz se ven siete lenguas de tierra que representan igual número de cabos que forman en el río Paraná siete rapidísimas corrientes: Aldana, Yaticta, Batería, San Sebastián, Tacurú, Tacuara y Arazaty.

_provincia de corrientes y su escudo De la mano de Torres de Vera, fundador de Corrientes, nació el primer escudo provincial correntino. Fuente Persuasión argentina

Con respecto al resto de los elementos del escudo, los brazos desnudos representan un apretón de manos en señal de reconciliación, de alianza y fidelidad; y el gorro frigio alude a la libertad como en la mayoría de los escudos de las provincias argentinas.

El escudo está coronado por un sol meridiano y rodeado por dos ramas de laurel, simbolizando la inspiración y la victoria unidas con un lazo de cinta celeste y blanca, distintivo de los revolucionarios argentinos de 1810.

Sin duda conocer el origen del nombre Corrientes, su bandera y su escudo permite ir conociendo íntimamente cada rincón de Argentina.