Bob Marley fue un personaje importante en la difusión de la música jamaiquina en todo el mundo. Fue líder, compositor, guitarrista y vocalista de bandas musicales revolucionarias en el universo reggae, como The Wailers y Bob Marley & The Wailers.

Su nombre de nacimiento fue Robert Nesta Marley. El cantante nació en una pequeña localidad al norte de la isla de Jamaica, donde su madre Cedella Booker y su padre Norval Marley, un jamaiquino blanco de ascendencia inglesa criaron a Bob Marley ante las adversidades económicas. El padre de Bob Marley falleció a sus 9 años. Desde temprana edad el pequeño Marley tuvo que soportar las burlas y prejuicios por ser mestizo, hecho que no le impidió ser uno de los mejores artistas del mundo.

La carrera de Bob Marley es una marca en la historia. Sus grandes éxitos continúan resonando en los oídos del mundo. I shot the sheriff, No woman no cry, One love, Redemption song, son tan solo algunas canciones importantes del artista, llenas de magia, talento y crítica social.

En su vida personal, Bob Marley contrajo matrimonio con Rita Anderson con quien tuvo 4 hijos, además reconoció legalmente a otros 9 hijos que tuvo con otras parejas. Bob Marley falleció en 1981 a los 36 años producto de un melanoma.

Curiosidades sobre el músico jamaiquino Bob Marley

Bob Marley fue un increíble músico y activista. Además de descubrir qué significa y por qué celebramos el Día de Bob Marley, vas a conocer algunos datos curiosos sobre la vida y obra del músico.

