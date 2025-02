El plan B de Angelina Jolie: la siniestra carrera que la actriz pensaba seguir si no triunfaba en la actuación

Angelina Jolie es una actriz versátil, talentosa y magnética. Además, es conocida por su gran contribución a causas sociales y ambientales en las que participa activamente y muchas veces en el anonimato. Lo que muchas personas no saben es que Angelina no siempre quiso dedicarse a la actuación. Antes de entrar en el mundo del cine, estudiaba una carrera muy llamativa y particular.