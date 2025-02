"Afortunadamente para él, cuenta con la incondicional ayuda de Sharona (Bitty Schram), su enfermera - quien luego fue protagonizada por Traylor Howard -, que es quien le ayuda tanto para poder enfrentarse a la vida diaria como en los casos que tienen en jaque a la policía. Su ex-jefe, por mucho que le pese, acude a Monk en muchas ocasiones para que aporte una visión alternativa, ya que sus neurosis le ayudan a desentramar crímenes aparentemente irresolubles desde una perspectiva distinta", expresa la sinopsis de Film Affinity.

Emmy Clarke.jpg La actriz de Monk era menor al grabar la serie, es por eso que siempre le agradeció al reparto por el acompañamiento.

Entre sus personajes se destacaba el rol de Emmy Clarke, quien interpretaba a Jullie Teeger, la hija de la asistente de Monk. Comenzó a apartecer en la tercera temporada y estuvo hasta la octava temporada, cuando finaliza la serie; y seguramente te sorprendas con la belleza que tiene la actriz que, actualmente, tiene 33 años.

Después de finalizar Monk, Clarke se inscribió en la Universidad de Fordham, donde obtuvo una licenciatura en Comunicación y Estudios de Medios en 2014. Luego comenzó una carrera en la industria publicitaria, primero como comercializadora de la aplicación para compartir fotografías móviles Peep, y luego como planificadora de medios para Good Apple Digital, una agencia de publicidad boutique en Silicon Alley de Nueva York.

Así luce hoy Emmy Clarke

Luego del éxito de Monk, Emmy Clarke tuvo algunos papeles menores en el mundo de Hollywood, pero prefirió alejarse del ambiente y estudió ciencias de la comunicación.

Emmy Clarke2.jpg Así luce Emmy Clarke, tras 22 años de su estreno.

Participó de la película "Retrato de una obsesión" donde compartió elenco con Robert Downey Jr. y Nicole Kidman; luego en "My House in Umbria" junto a Chris Cooper y Timothy Spall donde recibió el premio Young Artist Award en la categoría mejor actriz de reparto en una película para televisión; sin embargo, después, no logró repetir el éxito de la serie policial alejándose de las cámaras.

Emmy Clarke3.jpg La serie se puede ver en Netflix.

La publicación al cumplirse 20 años del estreno de Monk

En su instagram Emmy Clarke comparte sus días, generalmente compartiendo con amigas en diferentes partes del mundo. Además, al cumplirse 20 años del estreno de Monk compartió un escrito y fotos del rodaje.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emmy Clarke (@_emmyclarke)

Allí expresó su alegría de haber sido parte de la exitosa serie que puedes ver en Netflix: "Nunca deja de sorprenderme cómo un programa pudo seguir siendo tan relevante más de una década después, aunque especialmente en los últimos años, ¡muchos de nosotros hemos llegado a ver y conocer ese pedacito de Monk que existe dentro de nosotros mismos!".