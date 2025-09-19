El baño María funciona de la siguiente manera: se coloca el recipiente con el chocolate sobre la olla de agua hirviendo, evitando que la base toque el agua, y el alimento se derrite por el vapor que atraviesa el bowl. Hoy, te voy a contar de dónde viene y qué significa esta frase tan popular en la cocina.

¿Qué significa?: la historia detrás de la frase "baño María"

Baño María es una frase muy usada en la gastronomía, la cocina y la química. Esta frase no nace de una receta, aunque sí tiene una pequeña relación con la Biblia. Si te preguntas qué significa, la respuesta es muy interesante.

Baño María es el nombre que lleva el método de derretimiento o cocción por calor que busca transformar una sustancia sólida en una líquida o emulsionar algún alimento.

En surgimiento de Baño María se relaciona con la alquimista israelí María o Míriam. Un dato no menor, María fue la hermana del profeta Moisés, un personaje importante del Antiguo Testamento y el líder que lideró al pueblo judío de la esclavitud egipcia.

María inventó unas técnica para calentar y derretir suavemente y sin golpes bruscos de calor la materia utilizada en sus trabajos de alquimia. Esta técnica evitaba las quemaduras y daños en los materiales.

María se considera la primera mujer científica de la historia. Su técnica hoy resuena en las cocinas de todo el mundo, en los laboratorios y la industria farmacéutica. Se cree que María, la Profetisa, inventó otros métodos y aparatos de alquimia como el tribekos y el kerotakis.

Una frase con mucho significado: para qué usamos hoy el baño de María

