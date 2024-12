Que pasa si tomo un remedio vencido

¿Y si realmente este estuviera vencido? La mayoría de los medicamentos reducen su eficacia pasada la fecha de vencimiento. En este caso corresponde a una solución oral, la cual es la forma farmacéutica habitualmente administrada en niños.

Una de las principales consecuencias del vencimiento, sería la contaminación bacteriana, que podría disminuir la seguridad del medicamento.

Es importante saber que existen múltiples factores que pueden causar una inestabilidad del medicamento, por ejemplo, la humedad, el calor, la luz, los cambios de temperatura, etc.

Por este motivo, las farmacias tienen controles rígidos al respecto, para resguardar que la población obtenga sus medicamentos en óptimas condiciones de almacenamiento.

En los hogares, el mejor lugar para el almacenamiento de medicamentos es en un contenedor cerrado y en lugar seco, evitar cocina y baños.

Si estás pensando en tomarte esa pastilla que has encontrado rebuscando en tus cajones, aunque esté pasada de fecha, desde Sanidad son claros.

Un medicamento caducado no debe ser utilizado en ninguna circunstancia. Debe llevarlo a su farmacia y depositarlo en los contenedores específicos.

En el caso de que lo hayas hecho, las posibles consecuencias dependerán del tipo de fármaco. Si has tomado un medicamento caducado por un trastorno leve como un resfriado o un dolor de cabeza, no te preocupes porque en el peor de los casos no te hará efecto.

En cambio, si se trata de un medicamento esencial para el tratamiento de una enfermedad grave o crónica, consulta con tu profesional sanitario de referencia, ya que la potencial falta de eficacia podría perjudicar tu salud.

La fecha de caducidad se puede encontrar en el envase de todos los medicamentos e indica el fin del periodo durante el cual se garantiza su eficacia y su seguridad, siempre que se haya almacenado correctamente.

Lo habitual, un sitio oscuro y seco, aunque a veces se requiere refrigeración.

Hace unos cuantos años, la Organización Mundial de la Salud decidió que en principio las fechas de caducidad en general no deberían superar los cinco años. Lo normal es que el vencimiento se ubique en 2 dicen.

Que pasa si tomo un remedio vencido: consecuencias

Son rarísimos los medicamentos que pueden producir efectos tóxicos en el paciente una vez que trascurre la fecha de vencimiento.

Lo esperable es que esa medicina no sea tan efectiva. Se trata de un problema de eficacia más que de tolerabilidad.

La razón se debe a que los laboratorios no evalúan los efectos de los fármacos tras el término de su vida útil.

El tiempo que ha transcurrido desde el vencimiento de la fecha es también significativo. Por lo que es más probable que el efecto negativo de un medicamento caducado sea mayor pasado un año que un par de días.