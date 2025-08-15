Reglas para dormir una siesta

Al parecer, esta práctica es buena, siempre y cuando se cumplan ciertas reglas para que no se convierta en algo negativo. Assal explicó que no tiene que ser una siesta ni muy larga ni muy corta, "menos de cinco minutos es poco, más de 30 es mucho".

dormir siesta Cuando empiezas a sentirte cansado o con sueño durante el día, puedes dormir una siesta. Imagen: Pexels

Para que el organismo aproveche los beneficios de la siesta, lo ideal es dormir entre 10 y 30 minutos. Según el experto, "cuando duermes en esa ventana generas el antídoto del cortisol, que es la hormona del estrés”, ayudando a tener mayor concentración, creatividad, mejorando el estado de ánimo, y disminuyendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Cuando se exceden los 30 minutos, el organismo entra en una fase más profunda del sueño, y por lo tanto, se desorienta. De esta forma, te levantas y te sientes desganado, cansado o de mal humor.

¿Qué pasa si duermes siesta después de las 3 de la tarde?

Para no echar por la borda todos los beneficios de la siesta, nunca deberías dormir luego de las 3 de la tarde. Esto se debe a que el cuerpo tiene un ciclo natural de sueño y vigilia de aproximadamente 24 horas, y a medida que pasa la tarde, la presión del sueño aumenta para dormir por la noche.

insomnio, trastorno Dormir una siesta después de las 3 de la tarde puede perjudicar tu sueño nocturno. Imagen: Freepik

Cuando haces una siesta después de las 3 de la tarde, desaparece esa presión, y luego te cuesta dormir de noche en el horario habitual. En este sentido, si quieres aprovechar todos los beneficios de la siesta, deberías dormir entre 10 y 30 minutos, en un periodo entre las 12:30 pm y las 2:30 pm.