Qué es un embalse y qué es un dique: cuál es la diferencia y cómo funcionan

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Diferencias entre dique y embalse: dos estructuras claves en la administración del agua

Embalse y dique no son lo mismo, tienen diferencias muy marcadas. Antes de conocer estas diferencias, hay que entender de dónde proviene el agua encapsulada en ellas.

Generalmente, el agua de embalse proviene de ríos, arroyos y ríos de deshielo. Se acumula de manera artificial para construir presas, retener el curso del agua y almacenar caudales de lluvia.

La principal diferencia, aunque se encuentren juntos, es que el dique es la estructura o paredón que actúa como barrera física y bloquea la salida de agua. El dique retiene, eleva o conduce el agua hacia los canales de riego o hacia el embalse.

Diferencias entre embalse y dique.

El embalse, a diferencia del dique, no es la estructura o muro; es el agua almacenada detrás del dique. El agua del embalse es la que se utiliza para generar energía; se guarda como reserva y se acumula para regular caudales y controlar inundaciones.

El agua del embalse se libera o resguarda de manera controlada y programada gracias a las compuertas del dique. Si te preguntas qué es la presa y qué diferencia tiene con el embalse y el dique, la respuesta es muy simple: la presa es lo mismo que el dique, un muro con compuertas.

¿Cómo es el recorrido que hace el agua desde el embalse hasta los canales?

El agua desde el embalse y a través del dique realiza un camino muy largo, estructurado y bien pensado hasta llegar a los hogares o canales de riego para cultivos.

El agua de los embalses se usa para consumo y riego.

El agua acumulada en el embalse se transporta con dos fines. Para consumo y para riego. En el primer paso, el agua pasa del embalse por acueductos hasta plantas potabilizadoras. Si el agua es para riego de cultivos, pasa de los embalses a canales y luego a acequias.