Conocer las diferencias entre embalse y dique es importante para comprender el funcionamiento de ambos y el rol que cumple cada uno. Pensando en Mendoza como una provincia de diques famosos, es interesante comprender esta diferencia y la importancia que tienen ambos para el uso, distribución y almacenamiento del agua.
Qué es un embalse y qué es un dique: cuál es la diferencia y cómo funcionan
Dos cosas que suelen estar juntas, que funcionan en conjunto y están relacionadas con el agua, pero que tienen muchas diferencias
Cuando viajamos por la ruta y vamos a tomar unos mates al dique o al embalse, no estamos yendo a la misma cosa. Un embalse y un dique en conjunto trabajan en procesos de generación de energía hidroeléctrica, control de crecidas de agua y abastecimiento de agua potable.
El agua almacenada en estos sistemas va pasando a sistemas de agua cada vez más angostos y pequeños hasta llegar a las casas, canales y sistemas de riego.
Diferencias entre dique y embalse: dos estructuras claves en la administración del agua
Embalse y dique no son lo mismo, tienen diferencias muy marcadas. Antes de conocer estas diferencias, hay que entender de dónde proviene el agua encapsulada en ellas.
Generalmente, el agua de embalse proviene de ríos, arroyos y ríos de deshielo. Se acumula de manera artificial para construir presas, retener el curso del agua y almacenar caudales de lluvia.
La principal diferencia, aunque se encuentren juntos, es que el dique es la estructura o paredón que actúa como barrera física y bloquea la salida de agua. El dique retiene, eleva o conduce el agua hacia los canales de riego o hacia el embalse.
El embalse, a diferencia del dique, no es la estructura o muro; es el agua almacenada detrás del dique. El agua del embalse es la que se utiliza para generar energía; se guarda como reserva y se acumula para regular caudales y controlar inundaciones.
El agua del embalse se libera o resguarda de manera controlada y programada gracias a las compuertas del dique. Si te preguntas qué es la presa y qué diferencia tiene con el embalse y el dique, la respuesta es muy simple: la presa es lo mismo que el dique, un muro con compuertas.
¿Cómo es el recorrido que hace el agua desde el embalse hasta los canales?
El agua desde el embalse y a través del dique realiza un camino muy largo, estructurado y bien pensado hasta llegar a los hogares o canales de riego para cultivos.
El agua acumulada en el embalse se transporta con dos fines. Para consumo y para riego. En el primer paso, el agua pasa del embalse por acueductos hasta plantas potabilizadoras. Si el agua es para riego de cultivos, pasa de los embalses a canales y luego a acequias.