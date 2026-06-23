Llave inglesa o francesa: qué diferencia tienen y para qué sirve cada una

No son lo mismo: diferencias entre llave inglesa y llave francesa

Ambas llaves tienen un aspecto similar, pero tienen muchas diferencias. Las llaves de tuerca, como hoy las conocemos, son el resultado de un largo proceso de evolución en la historia.

En general, el surgimiento y perfeccionamiento de estas herramientas coincide con la Revolución Industrial. Las primeras llaves para pernos y tuercas fueron las inglesas, que se crearon en 1835, aunque en el mundo existían otras variedades y tipos.

Dos de las llaves más famosas son la inglesa y la francesa, dos herramientas manuales conformadas por un mango, una mordaza fija y una mordaza móvil.

La llave francesa se usa más en tornillos y tuercas.

La principal diferencia entre ambas herramientas está en el uso. La llave inglesa se usa para tuberías y la francesa se usa más para tornillos y tuercas. Ajustan materiales diferentes.

La llave inglesa fue creada por Edwin Budding y su objetivo principal es aflojar y apretar tornillos con forma hexagonal. Reemplaza cualquier llave que no tengas en casa y su movimiento mientras aprieta o afloja sirve para sujetar el tornillo o tuerca.

La llave francesa, a diferencia de la inglesa, fue diseñada por Johan Petter. Tiene una abertura ajustable que sirve para ajustar tornillos y tuercas. Esta llave sirve para ajustar y desajustar fácilmente tornillos sin ejercer demasiada presión.

Cosas que no deberían faltar en tu caja de herramientas

En una caja de herramientas completa y útil nunca deberían faltar llaves inglesas y francesas para ajustar o desajustar tuercas.

Siempre hay que tener un buen martillo, un juego de destornilladores con diferentes cabezales o uno con puntas intercambiables.

Una caja de herramientas completa te puede salvar.

Tu caja de herramientas también tiene que contar con un alicate universal, una caja de clavos o tornillos, tarugos, cinta métrica, nivelador, cinta aisladora y un cuchillo cartonero.