¿Qué es el percarbonato de sodio, para qué se usa en la casa y qué diferencia tiene con el bicarbonato?

Productos para limpiar la casa: qué es el percarbonato de sodio y en qué se usa

No es lo mismo que el bicarbonato de sodio, aunque muchos los confunden. El percarbonato de sodio es un compuesto químico en polvo que también se conoce como óxido sólido.

El percarbonato se usa para limpiar muchas cosas de la casa y funciona de una forma muy particular, pensándolo químicamente. Cuando entra en contacto con el agua, se descompone liberando óxido activo.

La sustancia que se genera en este proceso es muy potente y se usa como blanqueador de telas, quitamanchas y desinfectante ecológico para la casa.

percarbonato de sodio y ropa Para limpiar, se diluye en agua; mezclarlo con otras sustancias puede ser peligroso.

Este producto se usa para limpiar manchas en la ropa, sobre todo manchas de grasa, vino, café, sangre o pintura. También blanquea tejidos claros y quita las manchas amarillas de la vajilla, los muebles y electrodomésticos.

El percarbonato elimina ciertos tipos de bacterias y virus, por eso se usa para limpiar superficies del baño o la cocina que suelen estar expuestas a microorganismos. Se compra en tiendas de productos de limpieza o químicos.

Si bien es un producto natural y seguro para limpiar la casa, también tiene algunas contradicciones o precauciones de uso. No se lleva bien con telas delicadas, con metales o sustancias que pueden ocasionar reacciones peligrosas o efervescentes.

Además, conviene usarlo con guantes y gafas de protección para evitar cualquier reacción alérgica en los ojos o la piel.

Diferencia entre percarbonato y bicarbonato de sodio

El percarbonato de sodio y el bicarbonato de sodio tienen similitudes de aspecto y textura, pero no son lo mismo y sus diferencias determinan su uso.

bicarbonato de sodio Diferencias entre bicarbonato de sodio y percarbonato.

El bicarbonato de sodio es un compuesto que se obtiene de materias como la cal y la sal. Es un alcalino, es muy seguro y neutraliza ácidos. Se usa para limpiar y blanquear ropa o superficies, pero se puede combinar con otros ingredientes sin problemas, a diferencia del percarbonato. Incluso se usa en cocina o para combatir la acidez.

El percarbonato de sodio es una combinación de carbonato y peróxido, dos componentes que no son tan seguros como el bicarbonato, que casi no tiene contradicciones de seguridad.