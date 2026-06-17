¿Qué puedo hacer si la cisterna del inodoro pierde agua?

La función principal de la cisterna es proporcionar agua para arrastrar los residuos al sistema de desagüe. La cisterna del inodoro puede perder agua por varias razones: porque las juntas están gastadas, por acumulación de sarro, por un problema en el botón o un flotador desajustado.

Cómo arreglar una cisterna de inodoro que pierde agua

Para arreglar la cisterna del inodoro, primero hay que detectar el problema. Primero hay que pulsar el botón del inodoro para que descargue el flujo de agua y ver por dónde pierde.

cisterna inodoro Antes de arreglar el inodoro hay que detectar el problema.

El primer paso de este truco casero consiste en limpiar el sarro en el inodoro, especialmente en la mochila donde se acumula el agua. Muchas veces el sarro es el culpable de que el inodoro pierda. Si el problema es un tornillo suelto, ajusta el flotador abriendo la tapa de la cisterna y apretando con un destornillador. Si hay alguna pieza en mal estado o rota, lo mejor es reemplazarla luego de realizar la limpieza de la cisterna. Muchas veces el problema es la válvula de llenado o la válvula de descarga.

Otros arreglos de inodoro que puedo hacer en casa

Además de la cisterna, el inodoro puede tener otros problemas o roturas.

arreglos en el inodoro Una buena limpieza del inodoro es necesaria para evitar obstrucciones y daños.

Si el inodoro está tapado, se puede probar con una mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio para remover los restos de sarro, papel higiénico o mugre en general. Estos ingredientes generan efervescencia y ablandan toda la mugre.

Si el problema del inodoro está en la silicona de abajo, se puede rellenar con un sellador impermeable para baño. Este truco casero es importante para evitar las pérdidas de agua por debajo o el movimiento de la taza del inodoro.