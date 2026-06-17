¿Qué puedo hacer si la cisterna del inodoro pierde agua?

Escuchar el ruido de gotera o corriente de agua en el inodoro puede ser molesto y preocupante. Una falla en la cisterna del inodoro se puede resolver con un truco casero, siempre y cuando sea un problema simple y sencillo. En casos graves o daños importantes, siempre hay que buscar ayuda profesional.
Muchos problemas de baño se pueden resolver en el hogar. Por ejemplo, las canillas que gotean, los inodoros que pierden por abajo por una silicona gastada o los azulejos que han perdido goma en las juntas. Solo basta con tener un buen truco casero a mano.
¿Por qué la cisterna del inodoro se daña? Antes de saber por qué el inodoro pierde, hay que saber qué es la cisterna y qué función cumple en el inodoro. La cisterna es el tanque o parte superior del inodoro que almacena agua y libera la cantidad necesaria cuando tiramos de la cadena.
La función principal de la cisterna es proporcionar agua para arrastrar los residuos al sistema de desagüe. La cisterna del inodoro puede perder agua por varias razones: porque las juntas están gastadas, por acumulación de sarro, por un problema en el botón o un flotador desajustado.
Cómo arreglar una cisterna de inodoro que pierde agua
Para arreglar la cisterna del inodoro, primero hay que detectar el problema. Primero hay que pulsar el botón del inodoro para que descargue el flujo de agua y ver por dónde pierde.
- El primer paso de este truco casero consiste en limpiar el sarro en el inodoro, especialmente en la mochila donde se acumula el agua. Muchas veces el sarro es el culpable de que el inodoro pierda.
- Si el problema es un tornillo suelto, ajusta el flotador abriendo la tapa de la cisterna y apretando con un destornillador.
- Si hay alguna pieza en mal estado o rota, lo mejor es reemplazarla luego de realizar la limpieza de la cisterna. Muchas veces el problema es la válvula de llenado o la válvula de descarga.
Otros arreglos de inodoro que puedo hacer en casa
Además de la cisterna, el inodoro puede tener otros problemas o roturas.
Si el inodoro está tapado, se puede probar con una mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio para remover los restos de sarro, papel higiénico o mugre en general. Estos ingredientes generan efervescencia y ablandan toda la mugre.
Si el problema del inodoro está en la silicona de abajo, se puede rellenar con un sellador impermeable para baño. Este truco casero es importante para evitar las pérdidas de agua por debajo o el movimiento de la taza del inodoro.