Cómo recuperar una tetera llena de cascarones de sarro y mal olor: con un truco casero

Hay quienes siguen eligiendo la tetera y la llama de la hornalla para preparar unos mates o un buen café. Este tipo de utensilios metálicos, al igual que los termos o cafeteras, se suelen llenar de sarro. Cuando pasa el tiempo y no la limpiamos, la tetera se llena de cascarones blancos en el interior y en la entrada o salida de agua.
Por suerte, con un truco casero se puede recuperar y limpiar una tetera llena de sarro. Si la limpiamos con frecuencia, podemos evitar que los cascarones se pongan duros y cueste limpiarlos, o podemos evitar el mal olor y el mal funcionamiento de la tetera.
¿Por qué aparece sarro en la tetera?
Para limpiar el sarro, hay que entender qué es y por qué suele aparecer en algunos materiales más que en otros. A grandes rasgos, el sarro no es peligroso para la salud ni representa un problema grave. Su mayor contra está en la concentración y acumulación, ya que poco a poco va tapando y obstruyendo.
El sarro está formado por una concentración de minerales como carbonato de calcio y magnesio, que están naturalmente presentes en el agua. Cuando el agua corre o se evapora, los minerales se quedan en las paredes de los metales, formando una capa blanca semisolida. Es más frecuente en aguas duras.
Los minerales contenidos en el agua se cristalizan y forman una estructura capaz de adherirse entre sí y a otras superficies. Generalmente aparece en los metales porque son materiales en contacto con el agua, como las teteras, las tuberías o canillas, pero también se concentra en otras zonas.
El truco casero para limpiar el sarro en la terera
La tetera, la pava eléctrica y el termo del mate siempre se llenan de sarro, aunque sean capas finas y blancas. Para eliminar estas manchas conviene usar dos ingredientes juntos con propiedades similares: limón y vinagre.
El vinagre está compuesto principalmente por ácido acético y el limón por ácido cítrico. Los productos ácidos son ideales para limpiar y sacar cascarones de sarro porque logran transformar las partículas que lo componen y las vuelven solubles en agua.
Tanto el vinagre como el limón son dos ingredientes naturales y seguros para este tipo de truco casero. Lo único que hay que hacer para usarlos es tener paciencia y combinarlos bien.
- Coloca dentro de la tetera el jugo de un limón y una taza de vinagre. Rellena con agua caliente.
- Deja que el limón y el vinagre actúen por lo menos dos horas.
- Enjuaga la tetera para retirar los restos de limón y vinagre. Verás cómo el sarro desaparece por completo.