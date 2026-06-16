Cómo recuperar una tetera llena de cascarones de sarro y mal olor: con un truco casero

sarro El sarro no es peligroso, pero puede tapar y obstruir salidas de agua o cañerías.

El sarro está formado por una concentración de minerales como carbonato de calcio y magnesio, que están naturalmente presentes en el agua. Cuando el agua corre o se evapora, los minerales se quedan en las paredes de los metales, formando una capa blanca semisolida. Es más frecuente en aguas duras.

Los minerales contenidos en el agua se cristalizan y forman una estructura capaz de adherirse entre sí y a otras superficies. Generalmente aparece en los metales porque son materiales en contacto con el agua, como las teteras, las tuberías o canillas, pero también se concentra en otras zonas.

El truco casero para limpiar el sarro en la terera

La tetera, la pava eléctrica y el termo del mate siempre se llenan de sarro, aunque sean capas finas y blancas. Para eliminar estas manchas conviene usar dos ingredientes juntos con propiedades similares: limón y vinagre.

El vinagre está compuesto principalmente por ácido acético y el limón por ácido cítrico. Los productos ácidos son ideales para limpiar y sacar cascarones de sarro porque logran transformar las partículas que lo componen y las vuelven solubles en agua.

limón y vinagre El vinagre y el limón son dos ingredientes naturales y seguros para limpiar.

Tanto el vinagre como el limón son dos ingredientes naturales y seguros para este tipo de truco casero. Lo único que hay que hacer para usarlos es tener paciencia y combinarlos bien.