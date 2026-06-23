La "Suiza argentina" existe: el pueblo escondido que enamora con lagos cristalinos y bosques milenarios

En el corazón de la Cordillera de los Andes, cerca de la frontera con Chile, hay un pueblo patagónico que parece salido de una postal europea. Así sin más. Se trata de Villa Pehuenia, una localidad del oeste de Neuquén que, por sus paisajes y su arquitectura, suele ser comparada con los famosos Alpes suizos.
Conocida como “La Aldea de Montaña”, este pequeño pueblo se ganó un lugar entre los destinos más bellos de la Patagonia gracias a su entorno natural, lejos de los grandes centros turísticos y rodeado de lagos, bosques y montañas.
Las similitudes con Europa son evidentes. Las construcciones de madera y piedra, los techos a dos aguas y la armonía entre las viviendas y el paisaje recuerdan a los tradicionales pueblos de montaña de Suiza, Austria o el norte de Italia. Una belleza absoluta.
A eso se suman los lagos Aluminé y Moquehue, cuyas aguas de origen glaciar exhiben tonalidades transparentes que evocan algunos de los escenarios más famosos del continente europeo.
Naturaleza, nieve y una identidad única en un pueblo que enamora
Aunque las comparaciones con los Alpes son frecuentes, Villa Pehuenia posee características imposibles de encontrar fuera de la Patagonia. La principal son sus extensos bosques de araucarias o pehuenes, árboles milenarios que forman parte del patrimonio natural y cultural de Neuquén y que dieron nombre a la localidad.
Durante el invierno, las nevadas cubren la región y refuerzan aún más su aspecto alpino. En esa época, uno de los principales atractivos es el Parque de Nieve Batea Mahuida, administrado por una comunidad mapuche, donde se pueden realizar actividades como esquí y snowboard.
El destino también invita a recorrer senderos entre bosques centenarios, realizar trekking hacia miradores naturales, navegar por los lagos o disfrutar de la gastronomía regional, con productos emblemáticos como la trucha, los frutos rojos y las preparaciones elaboradas con piñones de araucaria.