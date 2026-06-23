La "Suiza argentina" existe: el pueblo escondido que enamora con lagos cristalinos y bosques milenarios

Postal del pueblo de Neuquén que es furor por su impactante belleza natural. Foto: Google Maps

A eso se suman los lagos Aluminé y Moquehue, cuyas aguas de origen glaciar exhiben tonalidades transparentes que evocan algunos de los escenarios más famosos del continente europeo.

Naturaleza, nieve y una identidad única en un pueblo que enamora

Aunque las comparaciones con los Alpes son frecuentes, Villa Pehuenia posee características imposibles de encontrar fuera de la Patagonia. La principal son sus extensos bosques de araucarias o pehuenes, árboles milenarios que forman parte del patrimonio natural y cultural de Neuquén y que dieron nombre a la localidad.

Vista áerea del pueblo patagónico que se destaca en el país por sus paisajes y gastronomía regional. Foto: Google Maps

Durante el invierno, las nevadas cubren la región y refuerzan aún más su aspecto alpino. En esa época, uno de los principales atractivos es el Parque de Nieve Batea Mahuida, administrado por una comunidad mapuche, donde se pueden realizar actividades como esquí y snowboard.

El destino también invita a recorrer senderos entre bosques centenarios, realizar trekking hacia miradores naturales, navegar por los lagos o disfrutar de la gastronomía regional, con productos emblemáticos como la trucha, los frutos rojos y las preparaciones elaboradas con piñones de araucaria.