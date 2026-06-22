Abusó de su pequeña nieta mientras su abuela estaba en misa

La mujer explicó que lo que se perfilaba como una estadía familiar habitual dio un giro dramático, cuando la dueña de casa se ausentó temporalmente de la propiedad, dejando a la niña bajo el cuidado de su esposo, el acusado.

Siempre en función de la denuncia, la reconstrucción inicial sostenía que la abuela de la menor asistió a una celebración religiosa en compañía de su marido.

Sin embargo, por razones que se intentan establecer, éste último regresó a la vivienda donde se encontraba la menor sola.

Fue entonces cuando el sospechoso aprovechando que estaba completamente solo en el inmueble durante unos minutos habría consumado el ataque que motivó la posterior denuncia penal.

El aberrante episodio quedó al descubierto inmediatamente después del regreso de la mujer a la vivienda. De acuerdo con el relato de la madre, su hija corrió hacia su abuela llorando desconsoladamente y en un avanzado estado de angustia.

En medio de una crisis de llanto, la pequeña logró quebrar el silencio y relató con detalles que su esposo la había manoseado aprovechando la total ausencia de testigos.

Ante la gravedad del relato y la contundencia de la acusación, se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal de la ciudad de Añatuya.

Las autoridades judiciales ordenaron de manera urgente una serie de medidas de rigor técnico y legal para preservar las pruebas, resguardar la seguridad de la víctima y determinar el grado de responsabilidad penal del acusado.

Entre las directivas dictadas por la Fiscalía, se dispuso que la niña reciba contención psicológica urgente por parte del cuerpo de profesionales, mientras las averiguaciones continúan.

Fuente: elliberal.com