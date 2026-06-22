Video: cómo fue la captura de un hombre que se atrincheró en su casa en Luján

El hombre atrincherado fue trasladado al hospital para que lo revisaran.

Ante el riesgo de la situación, personal policial activó el protocolo previsto para este tipo de episodios y convocó a efectivos de la Fuerza de Operaciones Especiales (FOE).

En el operativo participaron integrantes del Grupo Especial de Seguridad (GES) y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), con apoyo de drones de la Unidad VANT, que colaboraron en el monitoreo de la escena.

Las fuerzas especiales iniciaron una instancia de negociación con el hombre para intentar que desistiera de su actitud y se entregara voluntariamente.

Sin embargo, tras más de una hora de diálogo, los efectivos no lograron que abandonara el atrincheramiento.

Frente a esa situación, las autoridades dispusieron una intervención táctica que permitió controlar el episodio y reducir al hombre sin que se registraran personas lesionadas.

El operativo requirió la presencia de las fuerzas especiales.

Una vez finalizado el procedimiento, el involucrado recibió asistencia de profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y posteriormente fue trasladado al Hospital Paroissien para su evaluación médica.

Durante las actuaciones, los efectivos secuestraron una réplica de arma de fuego que se encontraba en el lugar.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Luján, que avanzará con la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que el operativo permitió resolver la situación sin heridos, pese a la complejidad del episodio y al tiempo que demandaron las tareas de negociación previas a la intervención.

Video: así fue la captura del hombre atrincherado