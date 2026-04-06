Qué es la miel del amor, la droga que preocupa por sus riesgos y su relación con el rugby

¿Qué ingredientes tiene la "miel del amor"?

Su publicidad asegura que contiene ingredientes como miel, polen y hierbas de la selva malaya, pero análisis realizados en laboratorios internacionales como FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) y organismos sanitarios regionales, han confirmado la presencia de fármacos no declarados en su composición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dradrianrosa/status/2040433694695952481&partner=&hide_thread=false Alerta: Ante las llamadas "Mieles del amor" que no tienen aprobación del ANMAT y vienen de China, Brasil o EE.UU es importante saber que en muchos casos además de "los productos naturales" contenían sildenafil y tadalafilo en cantidad variable y peligrosa #mielesdelamor #sexo pic.twitter.com/UD5KcEWvp7 — Dr Adrián Rosa (@dradrianrosa) April 4, 2026

Por ejemplo, esta "miel del amor" tiene sildenafil (el principio activo del Viagra) y tadalafil (Cialis). Estos son inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5), y se trata de medicamentos que deben ser administrados estrictamente bajo prescripción médica debido a sus potentes efectos sobre el sistema circulatorio.

¿Qué problemas de salud puede provocar la "miel del amor"?

El consumo de la "miel del amor" sin supervisión puede desencadenar:

Hipotensión severa: el sildenafil puede interactuar de forma fatal con medicamentos que contienen nitratos (usados para el dolor de pecho), provocando caídas de presión arterial que pueden llevar al desmayo o la muerte.

Riesgo Cardiovascular: el aumento de la frecuencia cardíaca y el esfuerzo coronario pueden derivar en infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares (ACV), especialmente en jóvenes que mezclan la miel con alcohol o drogas recreativas.

Priapismo: una erección prolongada y dolorosa que, si no se trata a tiempo, puede causar daños permanentes en los tejidos del miembro masculino.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y otros entes regulatorios argentinos suelen prohibir estos productos debido a que carecen de registros sanitarios y sus establecimientos de origen son desconocidos.

Miel

En resumen, te aconsejamos evitar cualquier producto que prometa efectos farmacológicos milagrosos bajo la etiqueta de "suplemento natural", especialmente cuando su procedencia es dudosa y su venta se realiza por canales informales.