Detrás de la organización impecable de un supermercado existe una estrategia logística que evita el desperdicio de toneladas de alimentos y garantiza la seguridad del consumidor. Se trata del sistema PEPS, una regla de oro en el manejo de inventarios.
¿Qué es el sistema PEPS y por qué es vital en los supermercados?
Te explicamos en qué consiste el sistema PEPS y cómo nos afecta a todos como consumidores cuando vamos a comprar al supermercado
¿Qué es el sistema PEPS y cómo se emplea en el supermercado?
El sistema PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir) o FIFO (First In, First Out) se realiza en supermercados y es una técnica de gestión de inventario que prioriza la venta de productos más antiguos. Consiste en colocar los artículos recién llegados al fondo del estante y los cercanos a vencer al frente, reduciendo mermas y garantizando frescura.
En concreto, los productos que primero ingresaron al depósito o almacén del supermercado deben ser los primeros en ser exhibidos y vendidos. En un entorno donde se manejan productos perecederos (como lácteos, carnes, frutas y verduras), el orden cronológico es la única barrera contra las pérdidas económicas y los riesgos sanitarios.
En la práctica, cuando un repositor recibe un nuevo lote de yogures, no los coloca simplemente sobre los que ya están en la góndola. Su labor consiste en desplazar los productos antiguos hacia adelante y ubicar los nuevos en la parte posterior. De esta manera, el flujo de salida de la mercadería coincide con su orden de llegada, asegurando una rotación constante.
Beneficios del sistema PEPS
Para la administración del supermercado, el sistema PEPS es una herramienta financiera. Al garantizar que el stock más antiguo se venda primero, se reduce drásticamente el índice de merma (productos que deben tirarse por estar vencidos o en mal estado). En una industria de márgenes de ganancia ajustados, cada producto vencido representa una pérdida directa de capital.
Para el consumidor, este sistema es una garantía de frescura. El PEPS asegura que los productos en exhibición estén siempre dentro de su vida útil óptima. Además, permite un control de calidad más riguroso: si se detecta un lote defectuoso, es mucho más fácil rastrearlo y retirarlo si el inventario está organizado de forma cronológica.