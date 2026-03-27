¿Qué es el sistema PEPS y por qué es vital en los supermercados?

En la práctica, cuando un repositor recibe un nuevo lote de yogures, no los coloca simplemente sobre los que ya están en la góndola. Su labor consiste en desplazar los productos antiguos hacia adelante y ubicar los nuevos en la parte posterior. De esta manera, el flujo de salida de la mercadería coincide con su orden de llegada, asegurando una rotación constante.

supermercado-productos Sistema PEPS: los productos que primero ingresaron al depósito o almacén del supermercado deben ser los primeros en ser exhibidos y vendidos.

Beneficios del sistema PEPS

Para la administración del supermercado, el sistema PEPS es una herramienta financiera. Al garantizar que el stock más antiguo se venda primero, se reduce drásticamente el índice de merma (productos que deben tirarse por estar vencidos o en mal estado). En una industria de márgenes de ganancia ajustados, cada producto vencido representa una pérdida directa de capital.

Para el consumidor, este sistema es una garantía de frescura. El PEPS asegura que los productos en exhibición estén siempre dentro de su vida útil óptima. Además, permite un control de calidad más riguroso: si se detecta un lote defectuoso, es mucho más fácil rastrearlo y retirarlo si el inventario está organizado de forma cronológica.