Por qué los supermercados en Finlandia son piezas clave contra una agresión externa de Rusia

Esta política no es abstracta. La planificación actual de la National Emergency Supply Agency (NESA) identifica explícitamente el riesgo de un conflicto militar como uno de los escenarios principales que deben preparar, junto con interrupciones económicas o ataques de influencia integrada, debido a la situación de seguridad en Europa y la amenaza percibida por el comportamiento de Rusia.

El país nórdico ha desarrollado desde los años 1980 una red profunda de planificación civil y militar, construyendo refugios subterráneos capaces de albergar a millones, reforzando su sistema de conscripción y manteniendo reservas de alimentos y medicinas por largos períodos, todo con la idea de que la sociedad pueda funcionar incluso en una crisis mayor.

Supermercados de Finlandia (1)

Cómo los negocios esenciales participan en la defensa civil.

Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 y las continuas tensiones en la región, Finlandia actualizó y reforzó su política de seguridad de suministro y defensa total. El país, con una frontera de más de 1.300 km con Rusia y una historia de conflicto con su vecino (como en la Guerra de Invierno), asume que las interrupciones en alimentos y servicios básicos podrían ser parte de un ataque híbrido o convencional, por lo que prepara todos los sectores críticos para resistir y responder.

Las empresas consideradas esenciales se integran en comités de preparación, donde trabajan codo a codo con autoridades locales y representantes del gobierno central, participando además en simulacros y entrenamientos a nivel nacional para estar listas ante cualquier eventualidad.

En Finlandia, la preparación forma parte del contrato social. Los ciudadanos están informados, las empresas entrenadas y el Estado coordina. Así, un supermercado puede transformarse, en cuestión de horas, en un punto clave de abastecimiento para toda una comunidad.