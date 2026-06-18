Muchos productos que consumimos y compramos a diario tienen diferencias claves e importantes, aunque se parezcan. Cuando leemos las etiquetas del aceite, de cualquier variedad, pero específicamente el aceite de oliva, se pueden leer muchos datos y se puede acceder a todo tipo de información.
¿Qué diferencia tiene el aceite de oliva extra virgen y el aceite virgen?
Dos tipos de aceite que se elaboran de la misma forma, pero tienen varias diferencias de composición y fabricación
Un detalle que siempre nos confunde cuando leemos las etiquetas es la denominación del aceite de oliva. Saber qué diferencia tiene el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva extra virgen es importante para conocer bien sus propiedades y comprar el que más se amolde a tu bolsillo y dieta.
El aceite de oliva es uno de los alimentos más nutritivos, sabrosos y beneficiosos que forma parte de diversas recetas saladas, aunque también de algunas dulces.
El aceite de oliva se elabora a partir de aceitunas verdes, de las cuales se extrae el aceite por presión y otra serie de procedimientos.
Cuáles son las diferencias entre el aceite de oliva extra virgen y virgen
Seguramente alguna vez leíste en las botellas de aceite del supermercado estas dos denominaciones. Siempre que una etiqueta, de cualquier alimento, tenga algo escrito, no es por el azar.
Los alimentos procesados que compramos y consumimos pasan por una serie de limitaciones y reglamentos que determinan su nombre, características, valor nutricional, ingredientes y permisos.
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que el aceite de oliva extra virgen no es lo mismo que el aceite de oliva virgen, aunque compartan un juego de palabras parecido. Aunque tienen diferencias, su calidad es relativamente parecida, sobre todo si los comparamos con aceites más genéricos y procesados.
Ambos tipos de aceite se extraen de la primera presión de las aceitunas. No se utilizan solventes químicos ni se refina de manera industrial. La diferencia radica en la acidez del alimento.
El aceite de oliva extra virgen es de calidad superior. Esta variedad se obtiene únicamente por medios mecánicos y a temperaturas controladas.
Además, tiene una acidez menor al 0.8% y pasa por pruebas sensoriales más específicas. Es un aceite más puro y contiene mayor cantidad de polifenoles y antioxidantes naturales.
El aceite de oliva virgen, a diferencia del extra virgen, puede tener una acidez superior a 0.8%, con un permitido reglamentado de hasta 2%. Conserva gran parte de los nutrientes, pero tiene una calidad y estabilidad menor. La diferencia, aunque no sea tan grande, también se puede notar en el precio.
Beneficios y propiedades del aceite de oliva
El aceite de oliva posee enormes propiedades y beneficios para la salud; es especial el aceite virgen extra.
- El aceite de oliva ayuda a disminuir el colesterol malo y aumenta el HDL o bueno.
- Este alimento es un antioxidante natural que combate el estrés oxidativo.
- Es un antiinflamatorio natural. El aceite de oliva de buena calidad contiene compuestos fenólicos que ayudan a reducir ciertas inflamaciones en el organismo.