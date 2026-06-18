¿Qué diferencia tiene el aceite de oliva extra virgen y el aceite virgen?

El aceite de oliva se elabora a partir de aceitunas verdes, de las cuales se extrae el aceite por presión y otra serie de procedimientos.

Cuáles son las diferencias entre el aceite de oliva extra virgen y virgen

Seguramente alguna vez leíste en las botellas de aceite del supermercado estas dos denominaciones. Siempre que una etiqueta, de cualquier alimento, tenga algo escrito, no es por el azar.

Los alimentos procesados que compramos y consumimos pasan por una serie de limitaciones y reglamentos que determinan su nombre, características, valor nutricional, ingredientes y permisos.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que el aceite de oliva extra virgen no es lo mismo que el aceite de oliva virgen, aunque compartan un juego de palabras parecido. Aunque tienen diferencias, su calidad es relativamente parecida, sobre todo si los comparamos con aceites más genéricos y procesados.

aceitunas La denominación del aceite se relaciona con su composición y calidad.

Ambos tipos de aceite se extraen de la primera presión de las aceitunas. No se utilizan solventes químicos ni se refina de manera industrial. La diferencia radica en la acidez del alimento.

El aceite de oliva extra virgen es de calidad superior. Esta variedad se obtiene únicamente por medios mecánicos y a temperaturas controladas.

Además, tiene una acidez menor al 0.8% y pasa por pruebas sensoriales más específicas. Es un aceite más puro y contiene mayor cantidad de polifenoles y antioxidantes naturales.

El aceite de oliva virgen, a diferencia del extra virgen, puede tener una acidez superior a 0.8%, con un permitido reglamentado de hasta 2%. Conserva gran parte de los nutrientes, pero tiene una calidad y estabilidad menor. La diferencia, aunque no sea tan grande, también se puede notar en el precio.

Beneficios y propiedades del aceite de oliva

El aceite de oliva posee enormes propiedades y beneficios para la salud; es especial el aceite virgen extra.

aceite de oliva, beneficios Es un alimento con muchísimas propiedades.