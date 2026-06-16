Históricamente, la llegada del invierno en la decoración de interiores estaba ligada al dominio absoluto del color marrón y todos los tonos que pueden surgir a partir de él. Sin embargo, una innovadora tendencia europea ha comenzado a desplazarlo para imponer un aire completamente renovado en el hogar.
Adiós al color marrón: la tendencia europea que se impone en decoración de interiores para este invierno
La tendencia para esta temporada de invierno, en decoración de interiores, pasará por un color inesperado que llega para destronar al marrón
El gran protagonista de esta temporada es el azul bebé o baby blue, un color que ha logrado desprenderse de su antigua asociación exclusiva con las habitaciones infantiles para conquistar espacios adultos y modernos.
Azul bebé, el color que será tendencia en decoración de interiores para el invierno
El rotundo éxito de esta tendencia cromática radica en su inigualable suavidad. A diferencia de los azules intensos que pueden resultar demasiado fríos, o de la sobriedad extrema de los neutros como el gris, el azul bebé logra un equilibrio perfecto entre calidez y frescura, transmitiendo tranquilidad y calma, dándole serenidad al ambiente.
Esta cualidad permite que el color no sature ni canse la vista con el paso de los años, convirtiéndose en una opción segura y duradera para quienes desean abandonar la monotonía sin asumir riesgos desmedidos en sus paredes.
A nivel estético, su versatilidad facilita su integración armónica en cualquier esquema decorativo. Su capacidad para suavizar estancias visualmente pesadas alcanza su máximo potencial cuando se empareja con muebles de madera y accesorios de fibras naturales.
Asimismo, encaja a la perfección con paletas neutras como el blanco roto, el color arena o el tono crema. Para quienes persiguen un acabado más lujoso y sofisticado, el baby blue luce espectacular cuando se combina con decoraciones en detalles en color negro o apliques metálicos en dorado.
Más allá de la estética, este tono en tendencia aporta un beneficio funcional de gran valor: la potenciación de la iluminación natural. Al tratarse de una tonalidad clara, refleja la luz de manera eficiente y genera una grata sensación de amplitud, adaptándose con facilidad para hacer que los casas o departamentos pequeños o las habitaciones menos iluminadas parezcan mucho más grandes.