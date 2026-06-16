Adiós al color marrón: la tendencia europea que se impone en decoración de interiores para este invierno

Esta cualidad permite que el color no sature ni canse la vista con el paso de los años, convirtiéndose en una opción segura y duradera para quienes desean abandonar la monotonía sin asumir riesgos desmedidos en sus paredes.

baby blue Baby blue, el color que será tendencia en decoración de interiores.

A nivel estético, su versatilidad facilita su integración armónica en cualquier esquema decorativo. Su capacidad para suavizar estancias visualmente pesadas alcanza su máximo potencial cuando se empareja con muebles de madera y accesorios de fibras naturales.

Asimismo, encaja a la perfección con paletas neutras como el blanco roto, el color arena o el tono crema. Para quienes persiguen un acabado más lujoso y sofisticado, el baby blue luce espectacular cuando se combina con decoraciones en detalles en color negro o apliques metálicos en dorado.

baby blue decoracion Esta tendencia en decoración de interiores llega para ponerle fin al marrón.

Más allá de la estética, este tono en tendencia aporta un beneficio funcional de gran valor: la potenciación de la iluminación natural. Al tratarse de una tonalidad clara, refleja la luz de manera eficiente y genera una grata sensación de amplitud, adaptándose con facilidad para hacer que los casas o departamentos pequeños o las habitaciones menos iluminadas parezcan mucho más grandes.