Adiós a las baldosas tradicionales: la antigua tendencia que vuelve a los patios

Además de su indiscutible valor estético, este tipo de decoración aporta movimiento, suaviza las líneas visuales y otorga una personalidad única a cada rincón sin necesidad de gastar una fortuna en obras faraónicas.

El césped puede terminar imponiéndose por encima de las clásicas baldosas tradicionales.

Dependiendo del uso y de las características de cada espacio, existen diferentes variantes muy solicitadas por los diseñadores:

Césped natural: la opción estrella para quienes cuentan con buena luz solar. Aporta humedad, frescura real al ambiente y ayuda a disminuir notablemente la temperatura durante los días de calor intenso.

la opción estrella para quienes cuentan con buena luz solar. Aporta humedad, frescura real al ambiente y ayuda a disminuir notablemente la temperatura durante los días de calor intenso. Césped sintético: muy buscado por su practicidad en patios urbanos y terrazas. Los modelos actuales ofrecen un realce visual hiperrealista y la gran ventaja de poder instalarse directamente sobre pisos ya existentes.

muy buscado por su practicidad en patios urbanos y terrazas. Los modelos actuales ofrecen un realce visual hiperrealista y la gran ventaja de poder instalarse directamente sobre pisos ya existentes. Caminos combinados: integrar placas de césped con senderos de piedra, cemento alisado o madera para generar un contraste visual sumamente moderno y dinámico.

Por qué las baldosas tradicionales pierden popularidad

El principal inconveniente radica en la rigidez visual y la frialdad que generan las grandes superficies duras. En las casas actuales, la presencia masiva de pisos cementicios tiende a recargar los espacios al aire libre y resta esa ansiada sensación de refugio natural.

Por otro lado, los especialistas apuntan a la tendencia constante de bienestar y desconexión. La necesidad de contar con un ambiente cómodo para caminar descalzo o disfrutar de reuniones al aire libre hace que los usuarios prefieran opciones más orgánicas, livianas y amigables con el medio ambiente.