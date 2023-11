Qué dice la Iglesia local acerca del permiso para que las personas trans puedan bautizarse y ser padrinos:

Ladys emprendimiento textil trans.jpg Un grupo de mujeres trans comenzaron con el emprendimiento textil "Lady's" en pandemia, dentro de las actividades impulsadas por la pastoral Guadalupe Foto: Gentileza empresa textil Lady's

Diario UNO consultó, además, con Camila Saez y Fernanda Urquiza, dos mujeres referentes trans, quienes dieron su punto de vista al respecto,

La importancia del documento avalado por el Papa Francisco

Forconesi señaló, en primer lugar, que el documento emitido por el DDF perteneciente al Vaticano, viene a responder las dudas de José Negri, un obispo brasilero que consultó al Vaticano acerca de diversas situaciones relacionadas con las personas trans dentro de la Iglesia, citadas anteriormente en esta nota.

El Dicasterio para la doctrina de la fe ha dado una respuesta oficial a algo que ya veníamos haciendo desde hace bastante tiempo, la mayoría de las diócesis hemos venido recibiendo a personas de la diversidad sexual dentro de la Iglesia.

Además, Forconesi explicó que en Mendoza, hace un par de años que existe este grupo pastoral que trabaja con personas de la diversidad sexual.

"Nos va ayudando a las parroquias a abrir las puertas a la diversidad"

Forconesi quiso fortalecer la idea de la trascendencia de este documento.

"Por eso me parece importante la declaración para la doctrina de la fe no deja al arbitrio de uno o de otro, para que no quede a criterio de ningún religioso o religiosa el hecho de aceptar o no que una persona trans participe de la comunidad eclesial.

Además, agregó una frase del Papa Francisco " En la Iglesia hay lugar para todos. Las personas trans tienen que saber que no dependen de la opinión personal de un sacerdote"

Qué sucedía antes si una persona trans se quería bautizar

Si bien Forconesi aseguró que hace años que las personas trans puede bautizarse, y realizar las demás actividades señaladas, tales como ser padrinos y madrinas, también ratificó que no siempre ha sido así.

“Sí ha habido conflicto, tanto de una parte como de la otra, pero hemos podido llegar a un punto de encuentro, diálogo y acompañamiento. De parte nuestra, de apertura”

En cuanto a las cuestiones que especifica el documento del DDF, manifestó que si bien una persona trans podía bautizarse, independientemente de su condición, si había más reticencia a que fueran padrinos o madrinas de bautismo.

“Por eso me parece tan importante que el Vaticano, con el papa Franciso a la cabeza, emita este documento, porque así no existe ningún tipo de dudas acerca de lo que se puede y no se puede hacer”

Qué opinan las personas trans acerca del permiso del Vaticano

Camila Saez y Fernanda Urquiza son dos mujeres trans, cada una con una visión diferente acerca de este permiso emitido por el DDF y avalado por el Vaticano.

En el caso de Camila, ella ha sido actriz, ha hecho espectáculos en el conocido bar La Reserva, entre otros lugares de diversión. Actulmente es profesora de costura de uno de los talleres de la Pastoral Guadalupe y dirige, junto a otras mujeres trans, el microemprendimiento textil "Lady's".

Camila aseguró que, en su experiencia particular, nunca se sintió discriminada por la Iglesia, y toda la vida profesó la fe católica. También aclaró que es trans desde muy chica y que pudo seguir manifestando sus creencias sin ningún impedimento.

Si entiendo que esto pueda suceder y por eso celebro que el Vaticano y el Papa Francisco lo hayan avalado, porque es como si se hubiera convertido en ley

Por su parte, Fernanda Urquiza, coordinadora de Diversidad en Mendoza, tiene un punto de vista muy distinto. Para ella, lo que dictamínó la Iglesia es "retrógrado, incluso, si nos damos cuenta de que ya estamos en el Siglo XXI. La Iglesia Católica se hace fuerte en la incoherencia más grande: promueve una igualdad ante los ojos de Dios, haciendo la diferencia entre sus fieles de primera y de segunda categoría".

También manifestó que "acceder al sacramento del bautismo debería ser incondicional. Es un acto de fe, no un contrato jurídico entre partes. Relacionar, a priori, el escándalo o confusión con una persona transgénero, es al menos, discriminatorio. Es reforzar la estigmatización que cae histórica e injustamente sobre el colectivo travesti-trans. Es también mirar la paja en el ojo ajeno. Por otro lado, insistir con que la homosexualidad es un pecado, en un mundo donde el matrimonio igualitario es legal en más de 30 países, es ir en contramano de la realidad, del amor entre las parejas y de los proyectos de familia. Me resulta contradictorio, entre otras consideraciones".

El trabajo de la Iglesia con las personas trans

Lo que hace la pastoral Guadalupe es, básicamente, dar un acompañamiento, desde diversos abordajes.

En cuanto a lo religioso, Forconesi destacó que “las acompañamos a aquellas que no están bautizadas, o no han recibido los demás sacramentos, a que los realicen. El fin de semana pasado tuvimos un retiro”.

En el ámbito laboral, la Pastoral Guadalupe brinda talleres de capacitación para ayudar a la subsistencia,

“Es difícil para una persona trans conseguir trabajo, pero nuestra actividad es en red con otras instituciones, talleres y micro emprendimientos”.

Por esto, se dedican a apoyar microemprendimientos para que las personas trans tengan una opción laboral Así, talleres de costura, gastronomía, maquillaje y peluquería, son la manifestación del trabajo en redes que Guadalupe viene haciendo para que las personas trans consigan trabajo a través del cupo trans. Ellos funcionan como “puente", para lograr que esa ley efectivamente, se cumpla.