El "pueblo fantasma" oculto entre las montañas: una joya minera ideal para una escapada de aventura

Lo que alguna vez fue un próspero centro minero de tungsteno, hoy es uno de los destinos de turismo aventura más fascinantes de Argentina. Su ubicación estratégica en una quebrada profunda lo mantuvo fuera del radar durante décadas, ganándose su nombre a fuerza de aislamiento.

Un viaje al pasado: el auge del tungsteno

La historia de este paraje se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX. Durante las Guerras Mundiales, la mina Cerro Áspero fue clave para la extracción de tungsteno, un metal extremadamente resistente utilizado para fabricar armamento y filamentos.