Pronóstico del tiempo en Mendoza: este domingo seguirán lluvias y el lunes habrá buen tiempo

El pronóstico del tiempo en Mendoza anuncia para este domingo una jornada lluviosa, frío, mientras que en el inicio de la semana mejorarán las condiciones del tiempo

El tiempo en Mendoza anuncia para este domingo frío, con lluvias, mientras que para el inicio de la semana el pronóstico del tiempo en Mendoza indica que mejorarán las condiciones del tiempo y subirá la temperatura.

De acuerdo a los datos aportados por Contingencias Climáticas Mendoza, este domingo se espera una jornada con cielo mayormente nublado, lluvias, y descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Mejorando en cordillera. La temperatura máxima en el Gran Mendoza llegaría a los 12º.

Mientras que este lunes, el cielo estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcialmente nublado en cordillera. La temperatura máxima llegaría a los 19º, con una mínima de 5º.

El martes, en tanto, el cielo estará algo nublado, tiempo bueno, con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcialmente nublado en cordillera. La máxima alcanzaría los 22º, con una mínima de 8º.

Para el miércoles, no se anuncian cambios de importancia en las condiciones del tiempo, se espera una jornada con cielo mayormente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. La máxima en el Gran Mendoza llegaría a los 23º, con una mínima de 8º.

Mientras que el jueves habrá tiempo inestable, el cielo estará mayormente nublado, descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. La máxima alcanzaría los 16º, con una mínima probable de 7º.

Para el viernes se anuncia una jornada en que continuará la inestabilidad, el cielo estará parcialmente nublado, con descenso de la temperatura, vientos del sector sudeste a moderada intensidad. La máxima llegaría a los 11º con una mínima de 7º.

En tanto que el sábado, comenzando un nuevo fin de semana, se anuncia una jornada con cielo algo nublado, ascenso de la temperatura, y vientos del sudoeste a moderad aintensidad. Se espera una máxima de 14º, con una mínima de 6º.

