Pronóstico del tiempo: Mendoza espera calor extremo y hay alerta amarilla por tormentas

La vuelta del calor agobiante y las tormentas

El miércoles 7 de enero retorna el calor extremo con nubosidad variable y ascenso de la temperatura. Se esperan tormentas aisladas y vientos de direcciones variables, además de precipitaciones en cordillera. La máxima llegará a los 35°C mientras que la mínima se situará en 20°C.

Hacia el jueves 8 de enero, el pronóstico del tiempo prevé un día mayormente nublado con lluvias y tormentas que generarán un descenso de la temperatura. Los vientos serán leves del noreste y se mantendrán las precipitaciones en cordillera. La máxima será de 29°C y la mínima de 19°C.

lluvia crecida arroyo En algunas localidades de montaña, las tormentas de verano pueden ser peligrosas. Esta imagen, de hecho, se tomó hace pocos días.

El viernes 9 de enero cerrará con tiempo parcialmente nublado y un nuevo ascenso de la temperatura bajo vientos leves del noreste. La máxima estimada es de 33°C y la mínima se ubicará en los 17°C.