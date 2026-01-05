Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Pronóstico del tiempo: Mendoza espera calor extremo y hay alerta amarilla por tormentas

El pronóstico del tiempo indica jornadas de intenso calor seguidas de inestabilidad con tormentas y variaciones térmicas en todo el territorio de Mendoza

Por Redacción de UNO
¿El Caribe? No, es Luján Playa en El Carrizal. Anticiparon una semana de calor en Mendoza.

El pronóstico del tiempo para este lunes 5 de enero anticipa una jornada de calor con nubosidad variable y tormentas hacia la noche. Los vientos serán moderados del noreste y habrá poca nubosidad en cordillera. La salida del sol fue a las 06:28 y la puesta será a las 20:41. La máxima alcanzará los 35°C y la mínima será de 19°C.

Para las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en la mayor parte del territorio provincial.

El mapa de alertas que emitió el Servicio Meteorológico Nacional. Mendoza está amarilla en casi todo su territorio.

Para el martes 6 de enero se espera un cielo parcialmente nublado y condiciones ventosas con descenso de la temperatura. Los vientos moderados del sudeste marcarán el clima, con algo de nubosidad en cordillera. Se prevé una máxima de 32°C y una mínima de 22°C.

La vuelta del calor agobiante y las tormentas

El miércoles 7 de enero retorna el calor extremo con nubosidad variable y ascenso de la temperatura. Se esperan tormentas aisladas y vientos de direcciones variables, además de precipitaciones en cordillera. La máxima llegará a los 35°C mientras que la mínima se situará en 20°C.

Hacia el jueves 8 de enero, el pronóstico del tiempo prevé un día mayormente nublado con lluvias y tormentas que generarán un descenso de la temperatura. Los vientos serán leves del noreste y se mantendrán las precipitaciones en cordillera. La máxima será de 29°C y la mínima de 19°C.

En algunas localidades de montaña, las tormentas de verano pueden ser peligrosas. Esta imagen, de hecho, se tomó hace pocos días.

El viernes 9 de enero cerrará con tiempo parcialmente nublado y un nuevo ascenso de la temperatura bajo vientos leves del noreste. La máxima estimada es de 33°C y la mínima se ubicará en los 17°C.

