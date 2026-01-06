Promociones de enero 2026 para viajar en transporte público y ahorrar

VISA con NFC

Se puede obtener el 100% de reintegro sobre el valor del pasaje, pero el tope mensual es de $10.000 por tarjeta. Esto es válido tanto para colectivo como para subte (ideal si te vas de vacaciones a Buenos Aires). El reintegro puede demorar hasta 30 días hábiles.

BNA con QR

Puedes obtener el 100% de reintegro sobre el valor del pasaje. El tope mensual es de $5.000 y es para subte o colectivo. El QR se genera en la pantalla y luego se acerca al cuadrado blanco para pagar, no se apoya. El reintegro se acredita en un plazo de 20 a 30 días hábiles, según el banco o billetera.

NARANJA X con NFC

El reintegro es del 100% sobre el valor del pasaje. El tope mensual es de $10.000 por tarjeta y es válido para subte y colectivo. Puede ser tarjeta de débito o crédito Visa o Mastercard.

Tarjeta SUBE.jpg Con tarjeta SUBE: El primer viaje es tarifa completa; el segundo viaje es con 50% de descuento; el tercer viaje en adelante es con 75% de descuento (dentro de las 2 horas).

TARJETA SUBE (descuentos por combinación)

El primer viaje es tarifa completa; el segundo viaje es con 50% de descuento; el tercer viaje en adelante es con 75% de descuento (dentro de las 2 horas). El requisito para obtener a estos descuentos es contar con una tarjeta SUBE registrada y válida.