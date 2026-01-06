Promociones de enero 2026 para viajar en transporte público y ahorrar

El 2026 ha comenzado y muchas personas continúan con sus rutinas luego del descanso por las fiestas de fin de año. Quienes todavía no se ha ido de vacaciones han notado que las frecuencias del transporte público han disminuído, y además muchas unidades circulan prácticamente vacías.
Promociones y combinaciones bancarias que pueden ayudarte a ahorrar dinero en el pasaje de colectivo
En la siguiente nota te enseñaremos algunas promociones bancarias y de billeteras virtuales con las cuales podrás viajar en transporte público y ahorrar dinero en tu pasaje.
La información de las promociones y descuentos fue compartida en Instagram por la cuenta @jefadelahorro:
VISA con NFC
Se puede obtener el 100% de reintegro sobre el valor del pasaje, pero el tope mensual es de $10.000 por tarjeta. Esto es válido tanto para colectivo como para subte (ideal si te vas de vacaciones a Buenos Aires). El reintegro puede demorar hasta 30 días hábiles.
BNA con QR
Puedes obtener el 100% de reintegro sobre el valor del pasaje. El tope mensual es de $5.000 y es para subte o colectivo. El QR se genera en la pantalla y luego se acerca al cuadrado blanco para pagar, no se apoya. El reintegro se acredita en un plazo de 20 a 30 días hábiles, según el banco o billetera.
NARANJA X con NFC
El reintegro es del 100% sobre el valor del pasaje. El tope mensual es de $10.000 por tarjeta y es válido para subte y colectivo. Puede ser tarjeta de débito o crédito Visa o Mastercard.
TARJETA SUBE (descuentos por combinación)
El primer viaje es tarifa completa; el segundo viaje es con 50% de descuento; el tercer viaje en adelante es con 75% de descuento (dentro de las 2 horas). El requisito para obtener a estos descuentos es contar con una tarjeta SUBE registrada y válida.