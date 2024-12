Profesor de la Universidad de Oxford asegura que los pulpos podrían dominar el mundo en el futuro

Tim Coulson, profesor de Biología en la prestigiosa entidad, planteó una teoría poco imaginable en su libro The Universal History of Us: según cuenta, si la humanidad llegara a desaparecer, este animal se convertiría en el principal constructor de civilizaciones.

¿Los pulpos podrían dominar el mundo en el futuro?

La arriesgada especulación del experto de la Universidad de Oxford ha llamado la atención de biólogos, antropólogos y divulgadores, abriendo incluso un interesante debate sobre las civilizaciones y especies de los próximos años.