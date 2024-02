Profesionales mendocinos de salud mental analizaron los cambios en la ley

Se busca que hospitales monovalentes, como el de El Sauce, dejen de funcionar como tal. Los hospitales monovalentes, que según la ley actual debían adaptarse para no funcionar solo como lugares de internación por Salud Mental, volverían a existir como tales.

De todas maneras, en el Congreso de la Nación se decidió sacar los artículos que correspondían a las modificaciones de la Ley 26.657 y tratarlos en una ley específica, durante el periodo de sesiones ordinarias -que comienza el 1° de marzo-

Esto no implica que se vayan a cambiar los principales aspectos cuestionados de la Ley de Salud Mental.

Por esto, Diario UNO consultó a dos profesionales vinculados a esta temática: Gabriela Dik, presidenta del Colegio de Psicólogos de Mendoza, y Manuel Vilapriño, director de Salud Mental del Gobierno de Mendoza.

Las críticas del Colegio de Psicólogos de Mendoza

La presidenta del Colegio de Psicólogos de Mendoza se refirió a que hoy se intenta por todos los medios que el paciente no quede internado contra su voluntad en una clínica de salud mental.

Hoy recurrimos a un juez para que traslade a una guardia y los profesionales de la guardia sean los que, con criterios médicos y a través de un equipo de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales evalúen si él o la paciente debe quedar internado o no

La profesional explicó que esos criterios tienen que ver con las posibilidades de que el paciente pueda hacerse daño a sí mismo o a otros.

Con la modificación propuesta, es el juez el que da la orden de internación y luego el equipo evalúa.

Esto significa que se vuelve a un paradigma anterior al de la actual Ley de Salud Mental.

Este cambio y el de las internaciones involuntarias, son las más cuestionados, según la psicóloga.

Otras modificaciones cuestionadas de Salud Mental

Las siguientes son las críticas a las modificaciones más importantes que se proponen para la ley y por las que puede incrementarse la polémica.

Vuelta a los hospitales monovalentes: Según la profesional, lo que se pide no es un cierre de los hospitales psiquiátricos. “Los que trabajamos en salud mental sabemos que son importantes”, destacó Dik y agregó que lo que se intenta a través de la adecuación de los hospitales, es que no exista la segregación para estos pacientes.

Sin embargo, en el nuevo proyecto se contempla que se levante la prohibición de abrir nuevas clínicas y hospitales destinados solo a salud mental.

Según explicó Dik, la intención de la ley 26.657 es evitar la cronicidad de los pacientes internados en los hospitales monovalentes. Lo que se logró es que los servicios de crónicos se fueran adecuando a otros formatos, como casas de medio camino.

Otro punto importante que genera dudas, tal y como lo explicó la presidenta del Colegio de Psicólogos, es que para externar a un paciente, su abogado defensor puede pedirle al equipo interdisciplinario que no lo externe.

Otro aspecto que genera contradicción, manifestó Dik, es que para darle el alta a un paciente es que “hayan cesado las causas que generaron la internación” y esto no les queda claro a los profesionales.

“La gente con problemas de salud mental pueden lograr estabilizarse, pero no es frecuente que se revierta definitivamente el cuadro”, explicó Dik y agregó que, si el problema es la falta de trabajo, la familia o el barrio ¿cómo se hace para revertir esto?

Otra crítica: La creación del órgano de revisión de las internaciones y externaciones. Mendoza no tiene órgano de contralor, que es el que garantiza que estos procesos estén bien hechos.

Pero en el caso de las provincias que sí lo tienen, el nuevo proyecto propone sacar a los organismos de familiares y de derechos humanos de este órgano de contralor.

Gabriela Dik explicó que el Colegio de Psicólogos está absolutamente en desacuerdo con darle al juez la facultad de ordenar una internación, porque no tiene criterio médico. Esa facultad la tiene que conservar el equipo interdisciplinario de Salud Mental.

El director de Salud Mental analizó la ley actual

El psiquiatra Vilapriño manifestó que, si bien está de acuerdo con algunos cambios de los que propone el proyecto de Salud Mental del actual gobierno, cree que lo correcto es salir de los planteos binarios.

Pero, según manifestó, no por esto está en desacuerdo con todo lo que plantea la 26.657.

Sí destacó que comparte que se haya sacado del tratamiento de la Ley Ómnibus y que quede para un proyecto a debatirse en el período de sesiones ordinarias.

"Tiene en cuenta la ampliación de derechos, derechos del paciente que antes ni siquiera estaban presentes", sostuvo Vilapriño.

“Tiene en cuenta la ampliación de derechos, derechos del paciente que antes ni siquiera estaban presentes”, sostuvo Vilapriño.

Pero, aclaró que después de 14 años de vigencia y con la dinámica que existe en la salud mental, es oportuno revisarla. Esto implica tener en cuenta todos los factores que intervienen y detectar los aspectos de la 26.657 que obstaculizan la mejor atención y funcionamiento de los abordajes terapéuticos.

“Hay ciertos aspectos que es importante revisar para delinear estrategias que sean más efectivas en la atención de las personas que tienen este tipo de problemas”.

Aspectos positivos y negativos de la ley actual

Como aspectos positivos, Vilapriño mencionó la mirada interdisciplinaria.

“El equipo interdisciplinario no se negocia, nadie lo piensa como punto de conflicto, ya que es la mejor manera de poder abordar esta problemática donde intervienen factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales”.

Sin embargo, entre los aspectos cuestionados de la actual Ley de Salud Mental uno de los más importantes son las trabas que actualmente existen para internar a alguien que está en una crisis, puede hacerse daño a él mismo o a terceros y no acepta quedarse en un hospital.

“En cuanto a las internaciones involuntarias, el profesional de salud mental debe evaluar que hay un riesgo inminente de autoagresión en la persona, el concepto es riesgo cierto e inminente”, explicó el director de Salud Mental de la provincia.

Agregó que no se puede saber en qué momento exactamente puede surgir este peligro. “No es frecuente que podamos saber en qué momento va a hacerse daño, en general creemos que existe un alto riesgo de que pueda generarse un tipo de daño, pero no cuándo puede suceder”. El punto es que la persona puede presentar un estado que es compatible con los parámetros de riesgo cierto e inminente y no se quiere internar, y pasadas algunas horas, puede suceder esto que se podía inferir y las consecuencias en muchas circunstancias son devastadoras.

Herramientas necesarias para enfrentar crisis por adicciones

Vilapriño sugirió que debe incorporarse un apartado, un texto en el nuevo proyecto que clarifique cómo actuar frente a una crisis por adicciones y tienda a no obstaculizar el accionar del equipo médico y de la justicia.

Hay que revisar qué texto, qué enunciado puede utilizarse para que no genere obstáculos y ate de pies y manos a la persona que está evaluando

Lo que se cuestiona desde las asociaciones de profesionales de la psicología y la psiquiatría es que esa decisión la tenga el juez y no un profesional de la salud.

El director de Salud Mental explicó que, frente a un paciente intoxicado con sustancias que provocan excitación psicomotora, en muchas oportunidades, las familias no saben qué hacer ni cómo actuar para llevarlo a internar. Pasan horas y está con un estado de lucidez que dice “yo no me voy a internar”

Por esto el profesional explicó que son necesarias más herramientas para actuar, lo que plantea la ley es que la intervención del juez pueda ser previa a los equipos interdisciplinarios.

Habría que determinar muy bien qué casos, cuánto van a demorar el equipo interdisciplinario en actuar

Salir de la grieta en cuestiones de salud

El funcionario buscó dejar en claro que en cuestiones de salud y en particular de Salud Mental, conviene salir del binarismo de “totalmente a favor –de la ley actual- o totalmente en contra”.

"No creo en las cuestiones binarias, el que no apoya todos los aspectos de la ley está en contra o los que sí apoyan están a favor del 100% del contenido"