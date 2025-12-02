Inicio Sociedad Vidrio
Trucos de limpieza

Prepara este líquido hecho en casa para dejar los vidrios y espejos impecables

Usando solo 3 ingredientes que seguro tienes en la cocina, aprendé a crear este limpiador casero para vidrios y espejos

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Usando solo 3 ingredientes, aprendé a crear este limpiador casero para vidrios y espejos

Usando solo 3 ingredientes, aprendé a crear este limpiador casero para vidrios y espejos

Luego de un día de lluvia, o de mucho viento, es normal que los vidrios de la casa queden sucios y manchados. Antes de ponerte a limpiarlos solamente con agua, te enseñaremos a realizar un líquido casero para dejar este tipo de superficies impecables.

¿Cómo crear un líquido casero para limpiar vidrios y espejos?

Materiales o ingredientes

  • 1 taza de agua
  • Media taza de vinagre blanco
  • 1 cucharada de almidón de maíz
Limpiar vidrios
Los vidrios pueden limpiarse con elementos que tenemos en la cocina.&nbsp;

Los vidrios pueden limpiarse con elementos que tenemos en la cocina.

Mezcla todos los ingredientes mencionados previamente hasta conseguir una preparación homogénea. Te aconsejamos pasar este líquido a un envase con atomizador o pulverizador para que sea mucha más efectiva su aplicación.

El próximo paso será aplicar este líquido en los vidrios y espejos y limpiar con un paño de microfibra o papel de cocina que esté limpio. Automáticamente notarás que las superficies quedan impecables y brillantes.

El almidón de maíz actúa como un agente antigrasa y pulidor suave que ayuda a eliminar marcas y huellas dactilares de los vidrios y espejos. Además no es tóxica como otros limpiadores comerciales, por lo que no estarás en contacto con químicos agresivos.

Limpiar vidrios y ventanas
Mezlca solo 3 ingredientes y consigue un limpiador efectivo de vidrios y espejos.&nbsp;

Mezlca solo 3 ingredientes y consigue un limpiador efectivo de vidrios y espejos.

¿Qué otros usos se le pueda dar al almidón de maíz en la casa?

Además de limpiar los vidrios y las ventanas, la maicena o almidón de maíz es ideal para quitar manchas de aceite de la ropa o de las alfombras; para lustrar la plata; para quitar cera de la madera; entre otros usos.

¿Con qué elementos o productos no se aconseja limpiar los vidrios?

En primer lugar, te aconsejamos no usar trapos que estén sucios y llenos de tierra, ya que las pequeñas partículas pueden rayar los vidrios y dejar marcas.

Tampoco se recomienda usar detergentes, ya que pueden contener químicos agresivos, los cuales dañarán la superficie o dejar marcas permanentes.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar