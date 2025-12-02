Prepara este líquido hecho en casa para dejar los vidrios y espejos impecables

El próximo paso será aplicar este líquido en los vidrios y espejos y limpiar con un paño de microfibra o papel de cocina que esté limpio. Automáticamente notarás que las superficies quedan impecables y brillantes.

El almidón de maíz actúa como un agente antigrasa y pulidor suave que ayuda a eliminar marcas y huellas dactilares de los vidrios y espejos. Además no es tóxica como otros limpiadores comerciales, por lo que no estarás en contacto con químicos agresivos.

Limpiar vidrios y ventanas Mezlca solo 3 ingredientes y consigue un limpiador efectivo de vidrios y espejos.

¿Qué otros usos se le pueda dar al almidón de maíz en la casa?

Además de limpiar los vidrios y las ventanas, la maicena o almidón de maíz es ideal para quitar manchas de aceite de la ropa o de las alfombras; para lustrar la plata; para quitar cera de la madera; entre otros usos.

¿Con qué elementos o productos no se aconseja limpiar los vidrios?

En primer lugar, te aconsejamos no usar trapos que estén sucios y llenos de tierra, ya que las pequeñas partículas pueden rayar los vidrios y dejar marcas.

Tampoco se recomienda usar detergentes, ya que pueden contener químicos agresivos, los cuales dañarán la superficie o dejar marcas permanentes.