Prepara este líquido hecho en casa para dejar los vidrios y espejos impecables

Luego de un día de lluvia, o de mucho viento, es normal que los vidrios de la casa queden sucios y manchados. Antes de ponerte a limpiarlos solamente con agua, te enseñaremos a realizar un líquido casero para dejar este tipo de superficies impecables.
¿Cómo crear un líquido casero para limpiar vidrios y espejos?
Materiales o ingredientes
- 1 taza de agua
- Media taza de vinagre blanco
- 1 cucharada de almidón de maíz
Mezcla todos los ingredientes mencionados previamente hasta conseguir una preparación homogénea. Te aconsejamos pasar este líquido a un envase con atomizador o pulverizador para que sea mucha más efectiva su aplicación.
El próximo paso será aplicar este líquido en los vidrios y espejos y limpiar con un paño de microfibra o papel de cocina que esté limpio. Automáticamente notarás que las superficies quedan impecables y brillantes.
El almidón de maíz actúa como un agente antigrasa y pulidor suave que ayuda a eliminar marcas y huellas dactilares de los vidrios y espejos. Además no es tóxica como otros limpiadores comerciales, por lo que no estarás en contacto con químicos agresivos.
¿Qué otros usos se le pueda dar al almidón de maíz en la casa?
Además de limpiar los vidrios y las ventanas, la maicena o almidón de maíz es ideal para quitar manchas de aceite de la ropa o de las alfombras; para lustrar la plata; para quitar cera de la madera; entre otros usos.
¿Con qué elementos o productos no se aconseja limpiar los vidrios?
En primer lugar, te aconsejamos no usar trapos que estén sucios y llenos de tierra, ya que las pequeñas partículas pueden rayar los vidrios y dejar marcas.
Tampoco se recomienda usar detergentes, ya que pueden contener químicos agresivos, los cuales dañarán la superficie o dejar marcas permanentes.