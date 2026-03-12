Por un corte de agua una zona se quedará sin servicio hasta horas de la tarde

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua

corte de agua en buenos aires (2) Marcos Paz: trabajos programados en la red de agua.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa trabajará en la salida del tanque Agüero, por lo que se afectará el servicio en los alrededores y casco céntrico de Marcos Paz, desde las primeras horas del día hasta la mitad de la tarde, aproximadamente.